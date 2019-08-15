Проект железнодорожного кольца в Петербурге предварительно оценят до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО) железнодорожного кольца вокруг Санкт-Петербурга, первый участок которого могут построить до 2024 года, подготовят к концу 2019 года, сообщил ТАСС в четверг представитель "Института экономики и развития транспорта" (научно-исследовательский институт, входит в ОАО "РЖД").

"Разработку ПТЭО железнодорожного кольца вокруг Санкт-Петербурга планируется завершить к концу 2019 года. Стоимость реализации проекта будет определена после подготовки перечня требуемых к реконструкции и строительству инфраструктурных объектов, формы финансирования проекта, оценки экономического эффекта от эксплуатации объекта. Проект войдет в концепцию развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла", - сказал собеседник агентства.

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что первый участок кольцевой железной дороги вокруг города может быть построен до 2024 года, такие договоренности достигнуты с компанией "РЖД", сообщил в конце июля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса в городе.

Ранее глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров заявлял на встрече с Бегловым, что компания прорабатывает возможность строительства железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге, которое объединит все существующие направления.

В июне РЖД и городские власти подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта до 2024 года. Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, определяет ключевые направления развития и обновления железнодорожной инфраструктуры города.

Среди первоочередных проектов - развитие московского хода Октябрьской железной дороги, в частности, строительство дополнительного пути на участке Колпино - Тосно, а также проект организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Левашово - Сертолово. Это позволит на обоих направлениях запустить современные комфортабельные электрички. На Сестрорецком направлении РЖД увеличат размеры пригородного движения, направив дополнительные инвестиции в строительство разъезда Яхтенная и платформы Новая Лахта, а также на восстановление разъезда Тарховка.