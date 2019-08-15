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Fitch повысило рейтинги "Газпрома", "Газпром нефти" и "Интер РАО" до "BBB"

Также агентство повысило рейтинг "Мосэнерго" с "BBB-" до "BBB"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги дефолта эмитента "Газпрома", "Газпром нефти" и "Интер РАО" до "BBB" с "BBB-". Прогноз по рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

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Рейтинговое действие последовало за повышением суверенного рейтинга России до "BBB" с "BBB-", отметили в Fitch.

Агентство также повысило с "BBB-" до "BBB" рейтинг "Мосэнерго", прогноз по рейтингу - "стабильный".

Fitch 9 августа повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

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