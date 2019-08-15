Минэкономразвития: законопроект о "регуляторной гильотине" готов на 80%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Финальная версия законопроекта "об обязательных требованиях" к бизнесу, через который власти реализуют реформу контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"), готова на 80%, сообщил журналистам замминистра экономического развития Савва Шипов.

"На мой взгляд, он [законопроект] в высокой степени готовности, я бы оценил ее в 80%", - сказал замминистра.

Он пояснил, что документ будет дорабатываться, однако его основные положения - например, отмена с 2021 года всех устаревших норм - останутся неизменными.

"Мы сейчас ждем замечаний Министерства юстиции. Для нас это очень важный этап, потому что это одно из ключевых министерств, которое принимает участие в работе по гильотине. После того, как получим заключение Минюста, уже сделаем финальную версию, которую внесем в аппарат правительства", - указал Шипов.

Законопроект "Об обязательных требованиях" - один из двух законопроектов о "регуляторной гильотине". Текущая версия документа (есть у ТАСС) предусматривает, что все обязательные требования должны вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Ключевым положением реформы является отмена с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.