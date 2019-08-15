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Аргентинский песо впервые за неделю вырос по отношению к доллару

По мнению аналитиков, этому способствовала договоренность о взаимодействии для стабилизации экономической ситуации между президентом Маурисио Макри и фаворитом предвыборной гонки Альберто Фернандесом

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion на закрытии торгов в четверг установил курс национальной валюты на отметке 59 песо за $1. В среду курс составлял 63 песо за $1.

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В понедельник аргентинская валюта упала в цене с 46,2 до 55 песо за $1. До четверга песо продолжал дешеветь.

По мнению аналитиков, небольшому улучшению курса мог способствовать разговор президента республики Маурисио Макри и оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса, являющегося фаворитом предвыборной гонки, в ходе которого они договорились о взаимодействии для стабилизации экономической ситуации. Кроме того, повлиять могли слова Фернандеса о том, что "цена 60 песо за $1 является разумной".

Основной аргентинский биржевой индекс Merval, обвалившийся в понедельник на 38%, в четверг вырос на 3,74%.

Курс песо резко упал после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.

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