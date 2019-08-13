Аргентина ждет нового повышения цен после "черного понедельника"

Аргентинская биржа и национальная валюта во вторник смогли частично восстановиться после обвала, который в республике уже называли "черным понедельником". Однако ситуация остается нестабильной.

Пока нет ясности, как сильно повлияет обвал курса на цены на потребительские товары и бензин. Однако все аналитики сходятся во мнении, что инфляция по итогам года превысит 40,3%, которые прогнозировал в начале июня ЦБ Аргентины. Некоторые экономисты считают, что показатель может составить более 50%.

Реакция рынка была вызвана итогами прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию "Фронт для всех". По данным, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

Основной аргентинский биржевой индекс Merval, обрушившийся в понедельник на 38%, по данным на 17:00 (23:00 мск) вырос почти на 11% и составил 30 465,69 пункта.

В течение дня обменный курс доллара вновь поднимался выше 60 песо. Крупнейший государственный банк Banco Nacion закрыл торги на отметке 58 песо за $1. В пятницу $1 оценивался Центральным банком республики в 45,25 песо.

Как отмечают аналитики, итоговое влияние "черного понедельника" на цены будет зависеть от того, на какой отметке остановится доллар и примет ли правительство меры для сдерживания курса.

"Компании-поставщики приостановили продажи, а некоторые даже выдачу товара. Из-за подорожания доллара необходимо пересмотреть цены. Однако сейчас не ясно, останется ли курс доллара в этом же диапазоне или продолжит меняться", - сказал корреспонденту ТАСС председатель Палаты оптовых компаний Аргентины (Cadam) Альберто Гида.

"Похожее уже было в прошлом году, когда доллар в течение 90 дней - с апреля по июнь - становился дороже. Тогда было одно повышение, за ним еще одно, потом еще одно. Некоторые компании сейчас установят новые цены, но затем может последовать новый рост", - добавил он.

По его словам, при уровне девальвации, который наблюдается сейчас, рост цен может составить от 8 до 17%. "За исключением товаров, которые импортируются напрямую, как, например, батарейки. Тут повышение будет более значительным", - добавил Гида.

"В Аргентине нет закона, ограничивающего рост цен. Лимит определяет покупательная способность граждан, - пояснил собеседник агентства. - Но дело в том, что нам только удалось стабилизировать ее на определенном уровне после прошлогоднего падения. И теперь эта стабильность снова разрушена".

Пока цены в аргентинских супермаркетах остаются прежними. Как поделились с корреспондентом ТАСС несколько жителей столицы республики, новости о повышении курса доллара никак не повлияли на их решение при выборе продуктов. "Цены растут на протяжении всего правительства Макри", - сказала Ана из района Бельграно, где живет преимущественно средний класс.

"Я пока не заметил никаких изменений. В прошлом году доллар уже сильно подорожал", - отметил Энрике, живущий в том же районе. "Я считаю, что ответственность за произошедшее вчера [падение курса аргентинского песо] лежит прежде всего на президенте, хотя коллективную ответственность за это также несут правящий сектор и предприниматели", - добавил он.

Кризис на фоне кризиса

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По данным Национального института статистики и переписи Аргентины, в 2014 году она составила 23,9%, в 2015 - около 30%, 2016 - 40,9%, 2017 - 24,8%, 2018 - 47,6%. Правительству Макри, пришедшему к власти в декабре 2015 года, в 2016 году удалось значительно снизить темпы роста цен, однако в первой половине 2018 года Аргентина столкнулась с новым кризисом.

За год аргентинский песо подешевел на 50,6%, при этом основное снижение пришлось на февраль - июнь 2018 года. На фоне падения курса национальной валюты Макри обратился за помощью к Международному валютному фонду. В итоге правительство Аргентины и МВФ договорились о предоставлении кредита на 57 млрд долларов. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета.

Альберто Фернандес в ходе предвыборной кампании неоднократно выступал с критикой экономической политики Макри и договоренности с МВФ в частности. Бывший председатель правительства говорил, что в случае победы пересмотрит это соглашение.

Разочарованные избиратели

Рост инфляции и уровня бедности, а также тарифов на коммунальные услуги, которые с декабря 2015 года по июль 2018 года подорожали более чем на 1000%, привели к тому, что многие голосовавшие за президента в 2015 году разочаровались в нем.

Свое недовольство они выразили на голосовании в воскресенье. Ни одна компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения, не прогнозировала такой разрыв в голосах. Опросы показывали, что разница между Макри и Фернандесом будет составлять 5-8%. Оттолкнуть сторонников от кандидата не смогло даже то, что Кристина Фернандес де Киршнер, которая претендует на пост вице-президента, является фигуранткой нескольких коррупционных дел.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Таким образом, если правительству Макри не удастся за 2,5 месяца кардинально поменять общественное мнение, Аргентина вернется к левому правительству уже по итогам первого тура.

Елена Кондратьева