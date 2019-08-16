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СМИ: Проминвестбанк оспорил в суде Киева аукцион по продаже своих акций

Ранее исковое заявление банка было отклонено судом из-за неточностей

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Проминвестбанк (украинская "дочка" ВЭБ.РФ) обратился в Хозяйственный суд Киева с иском против украинской фондовой биржи ПФТС с требованием прекратить организацию аукциона по продаже акций кредитной организации. Об этом сообщило в пятницу украинское издание Finbalance.

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Отмечается, что 14 августа суд вернул Проминвестбанку исковое заявление для устранения неточностей, для этого у банка есть пять дней. "14 августа Хозсуд Киева оставил без движения исковое заявление Проминвестбанка к фондовой бирже ПФТС (в деле №910/10799/19) "О признании противоправным и прекращении проведения аукциона" и предоставил истцу пятидневный срок для устранения недостатков искового заявления", - сказано в сообщении.

Ранее государственная исполнительная служба Украины арестовала акции Проминвестбанка, после чего выставила пакет (99,7726% акций) на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций - около $20 млн. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным.

Госкорпорация сообщала ранее, что 26 июля Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка.

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. ВЭБ.РФ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.

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