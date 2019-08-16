"Яндекс" считает действующее регулирование новостных агрегаторов достаточным

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Компания "Яндекс" считает, что существующего законодательства достаточно для регулирования работы новостных агрегаторов. Об этом ТАСС заявили в компании.

Там напомнили, что в 2016 году был принят специальный закон о новостных агрегаторах, согласно которому сервис обязан работать только с публикациями официально зарегистрированных в Роскомнадзоре изданий, интернет-сайтов и эфирных медиа. По этому закону сервис освобождается от ответственности за содержание публикацией, если агрегирует публикации зарегистрированных СМИ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы будет обсуждаться продвижение новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей. По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, в связи с этой темой обсуждался также законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах.

Исаев также сообщил о намерении депутатов в начале сентября встретиться с представителями новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, чтобы разобраться в ситуации, когда в топовые новости выводились публикации с заголовками о намерении Госдумы запретить эксплуатацию старых машин даже после того, как это было опровергнуто.

"Компания "Яндекс" считает текущее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов и обращает внимание на то, что сервис "Яндекс.Новости" - это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени", - заявили в компании.

Если же от канала доставки требуют проверки, редактирования и опровержения контента - он перестает быть каналом доставки, отметили в "Яндексе". "Вмешательство в содержание новостей других СМИ невозможно, пока "Яндекс.Новости" остаются агрегатором. В частности, когда СМИ публикуют новость и не опровергают ее, агрегатор не может взять на себя функцию опровержения. В случае, если сервис берет на себя такие функции, он перестает быть агрегатором. Сценарий, когда "Новости" на "Яндексе" сами станут СМИ, кажется нам проигрышным для всей российской медиаиндустрии", - подчеркнули в компании.

В "Яндексе" также напомнили, что у СМИ, которые являются источниками информации, есть механизм "отзыва" заголовка, если он является неактуальным.