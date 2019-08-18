ВЭБ.РФ профинансировал строительство аэропорта в Саратове на 5,4 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ профинансировал строительство аэропорта Гагарин в Саратове с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Проект строительства нового аэровокзального комплекса реализован с нуля. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на модернизацию крупных международных узловых аэропортов, строительство и реконструкцию терминалов, является одним из стратегических приоритетов ВЭБа", - отмечается в сообщении.

Первый тестовый рейс в аэропорту приземлился 18 августа. Планируется, что принимать рейсы в регулярном режиме Гагарин начнет 20 августа. В этот день в новый аэропорт переведут все рейсы из Саратова-Центрального.

Ранее на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил использовать для обновления городского транспорта средства ФНБ.