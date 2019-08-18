{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЭБ.РФ профинансировал строительство аэропорта в Саратове на 5,4 млрд рублей

Первый тестовый рейс в аэропорту Гагарин приземлился 18 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ профинансировал строительство аэропорта Гагарин в Саратове с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Проект строительства нового аэровокзального комплекса реализован с нуля. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на модернизацию крупных международных узловых аэропортов, строительство и реконструкцию терминалов, является одним из стратегических приоритетов ВЭБа", - отмечается в сообщении.

Первый тестовый рейс в аэропорту приземлился 18 августа. Планируется, что принимать рейсы в регулярном режиме Гагарин начнет 20 августа. В этот день в новый аэропорт переведут все рейсы из Саратова-Центрального.

Ранее на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил использовать для обновления городского транспорта средства ФНБ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичШувалов, Игорь ИвановичРоссия
Тепличный комплекс стоимостью около 2 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Брянской области
На первом этапе его работы планируется выращивать 5 тыс. тонн овощей в год
Читать полностью