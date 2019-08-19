Торгпред России сообщил о готовности к соглашению с Великобританией после Brexit

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москва заинтересована в заключении нового торгового соглашения с Лондоном после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на торгового представителя России в Соединенном Королевстве Бориса Абрамова.

"По нашему мнению, заключение нового торгового соглашения было бы полезно обеим сторонам. В то же время с уверенностью можно сказать, что вне зависимости от того, в каком формате произойдет Brexit, Россия и Британия продолжат торговать как минимум на условиях ВТО, как и торгуют сегодня", - пояснил "Известиям" Абрамов.

На данный момент существует двустороннее торговое соглашение между Великобританией и Россией, датированное 1992 годом, однако, как сообщили изданию в торгпредстве РФ, оно является "типовым и скорее формальным", поскольку его подписание было связано с распадом СССР. Таким образом, сегодня торговля между двумя странами-членами ВТО ведется в соответствии с правилами данной организации, которые сводятся к взаимному режиму наибольшего благоприятствования в торговой сфере, транспарентности, регулированию с помощью тарифных методов, отказу от ограничений и разрешению споров через консультации.

По словам Абрамова, на сегодняшний день торговля между Россией и Великобританией характеризуется положительной динамикой: в первом полугодии 2019 года двусторонний товарооборот составил $6,9 млрд, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что важную роль в этом отношении играет увеличение российского экспорта (+13,8%).

В торгпредстве "Известиям" также сообщили, что, если после Brexit между Британией и ЕС будут введены торговые пошлины, для России ситуация сложится скорее позитивно, поскольку правила британского рынка будут одинаковыми для товаров из РФ и ЕС, что повысит конкурентоспособность отечественной продукции. Вместе с тем изданию пояснили, что у Brexit есть и другая сторона: выход без сделки может ослабить фунт стерлингов, тем самым спровоцировать рост цен на импортные товары и снизить объем их закупок, что главным образом затронет товары неэнергетического сектора.