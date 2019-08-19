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Санкции США против Huawei

Власти США отсрочили введение ограничений в отношении Huawei

Американские компании смогут еще 90 дней продавать корпорации продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств
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© AP Photo/Kin Cheung

ТАСС, 19 августа. Администрация США продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник телеканалу Fox Business.

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"Это будет еще 90 дней для американских телекоммуникационных компаний, - ответил Росс на вопрос о лицензии. - Некоторые [американские] компании в сельских районах зависят от Huawei. Так что мы дали им чуть больше времени для того, чтобы избавиться (от этой зависимости - прим. ТАСС)".

Глава Минторга также сообщил, что власти США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности 46 дочерних компаний Huawei. После этого в черном списке будут фигурировать сама Huawei и более 100 ее дочерних компаний, добавил он.

Срок истечения прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник, теперь он продлен до 19 ноября. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация может не продлить лицензию для Huawei .

Теги
СШАКитайРосс, УилбурСанкции США против Huawei
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