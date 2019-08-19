Титов предложил доработать законопроекты о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"). Эксперты аппарата уполномоченного в целом поддержали их, но отметили необходимость доработки из-за "ряда фундаментальных недостатков".

"В целом разработанные проекты федеральных законов поддерживаются при условии учета замечаний", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В подготовленном аппаратом перечне замечаний отмечается, что текст законопроекта "Об обязательных требованиях" в его последней версии от конца июля "сузил понятие "обязательных требований" исключительно до требований, установленных нормативными правовыми актами". Таким образом, определение не включает в себя, например, СанПиНы, ГОСТы, а также международные стандарты.

"Очевидно, что предметом регулирования проекта федерального закона должны быть не только обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами, но и установленные правовыми актами и актами технического регулирования", - подчеркивается в письме вице-премьеру. В противном случае, считает Титов, может ухудшиться санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, эксперты аппарата полагают, что недостаточно четкие формулировки об ответственности предпринимателей несут "риски вменения уголовной ответственности, вместо административной за одни и те же нарушения".

Конкретизация норм

Законопроект о госконтроле "унаследовал ряд фундаментальных недостатков предыдущего проекта федерального закона", над которым Минэкономразвития работало в 2014-2017 годах, считают в аппарате Титова. Отмечается, что законопроект "по многим отношениям не является универсальным" и содержит большое количество отсылок к "иным" документам без указания конкретики.

Кроме того, в проекте закона не конкретизировано определение "иных охраняемых законом ценностей", за посягательство на которые грозит ответственность. Это делает применение положений законопроекта "непредсказуемым и высоко рискованным для всех подконтрольных субъектов" из-за произвольности толкования норм, уверены в аппарате.

Также не разъяснено, в каких случаях инспектор должен выдавать предписание об устранении нарушений, а в каких - рекомендации, отметили эксперты.

По их мнению, в перечень критериев, по которым не должна оцениваться работа контролирующих органов, помимо числа проверок и выявленных нарушений необходимо включить пункт о сумме и количестве выписанных штрафов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к бизнесу будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Осенью 2019 года правительство планирует запустить переходный план по "регуляторной гильотине" и приступить к постепенной отмене устаревших нормативных документов советского периода. Для проработки реформы с сентября 2019 года правительство намерено привлечь около 40 рабочих групп с участием бизнеса и экспертов, в них войдут представители деловых объединений, экспертов и крупных компаний. Чуйченко подчеркивал, что при разработке законопроектов о "регуляторной гильотине" будет учитываться позиция экспертов и бизнеса, однако окончательное слово останется за правительством.

Тестирование механизма

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей также обратился к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко с просьбой начать тестирование "регуляторной гильотины" в отдельных регионах и назначить аппарат омбудсмена одним из кураторов пилотного проекта.

"Учитывая масштаб задач, поставленных в рамках реформы контроля и надзора, реформы системы обязательных требований, "регуляторной гильотины" прошу вас дать поручение о реализации в 2019-2020 годах уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей и Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина (наблюдательный совет института возглавляет Титов - прим. ТАСС) совместно с федеральными органами власти пилотного проекта по пересмотру обязательных требований в сферах питания вне дома, производства медицинского оборудования, производства сельскохозяйственной продукции (зерноводства), виноградарства и виноделия с территориальной привязкой к субъектам РФ", - пишет Титов.

Кроме того, для реализации "регуляторной гильотины" бизнес-омбудсмен предлагает создать специальный общественный деловой совет при председателе правительства с участием бизнес-объединений и экспертов и наделить его полномочиями в сфере контрольно-надзорной деятельности. Такая структура, по замыслу Титова, могла бы участвовать в оценке эффективности деятельности контролеров и актуализации обязательных требований к бизнесу, в том числе в части оценки фактического и регуляторного воздействия обновленных норм.