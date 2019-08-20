Семь компаний выразили желание стать стратегическим инвестором проекта АЭС "Белене"

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Семь компаний и корпораций, в том числе российская государственная корпорация "Росатом", подали заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене". Об этом во вторник на пресс-конференции в Софии сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"Мировые лидеры в области атомной энергетики выразили желании принять участие в строительстве АЭС "Белене", семь компаний и корпораций заявили о готовности стать стратегическим инвестором проекта, две фирмы готовы поставить оборудование, четыре компании заявили желание приобрести миноритарную долю в проекте или уже сейчас закупить электроэнергию будущей станции", - объявила Петкова.

Министр уточнила, что стратегическим инвестором проекта готовы стать госкорпорация "Росатом", которая подала свою заявку через дочернюю компанию "Атомэнергопром", Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, Китайская национальная атомная корпорация, два консорциума и фирма зарегистрированные в Болгарии и одна немецкая компания.

"Участие компаний высокого мирового уровня дает гарантии успешной реализации проекта. Комиссия, которая должна оценить заявления, начнет работу немедленно и в течение 90 дней совершит полный анализ представленных заявок, после чего предложит список компаний с которыми начнутся переговоры. Результаты процедуры будут доложены правительству и парламенту страны. Мы намерены добиться успеха", - сообщила Петкова, напомнив, что проект "Белене" должен быть реализован на рыночных условиях, без государственных гарантий и заключения договоров о приобретении энергии, произведенной АЭС, на длительное время.

Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры - 12 месяцев с даты публикации.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. Однако в мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене" и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС.