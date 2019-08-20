В Саратове началось проектирование отдельной железнодорожной ветки к аэропорту Гагарин

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к проектированию отдельной железнодорожной ветки к новому саратовскому аэропорту Гагарин. Это позволит возвести крытую железнодорожную станцию с сделать комфортным переход пассажиров из терминала аэропорта к станции. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый саратовский аэропорт Гагарин начал работу утром во вторник. Первый плановый рейс прибыл из Москвы в 08:15 по местному времени (07:15 мск).

Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Проектом предусмотрена пропускная способность 1 млн пассажиров в год.

"Планируется, что к аэропорту Гагарин будет построена отдельная железнодорожная ветка. Специалисты уже приступили к ее проектированию, ожидается, что проект будет реализован в ближайшие два-три года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас железнодорожная станция находится в примерно 250 метрах от терминала. Пассажирам приходится идти до платформы по улице. Платформа также не является закрытой.

"Переход и платформу нужно сделать всепогодными и всесезонными. К тому же сама платформа должна располагаться вровень с уровнем вагона, а от точки прибытия электрички до входа в терминал нужно установить травалатор. Именно поэтому в планах сделать отдельную железнодорожную ветку, которая будет подведена вплотную к аэропорту, к тому же по данной ветке не будут ходить грузовые составы", - отметил собеседник.

По данным Приволжской железной дороги, строительство начнется от станции Липовский до аэропортового комплекса, длина железнодорожной ветки составит 4,5-5 км. Она пойдет в полосе отвода действующей железной дороги. Предполагается строительство моста через реку Курдюм, а также путепровода в месте пересечения с автомобильной дорогой. Стоимость проекта составит порядка 2,5 млрд рублей.