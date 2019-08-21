Акции "Роснефти" подорожали на Мосбирже на 1,5%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Роснефти" подорожали в начале торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки компании продемонстрировали рост на фоне публикации финансовой отчетности по международным стандартам. Согласно отчетности, чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии выросла на 9,1%, до 325 млрд рублей. Выручка увеличилась на 11,2%, до 4,21 трлн рублей, показатель EBITDA - на 11,9%, до 1,06 трлн рублей.

Кроме того, "Роснефть" сообщила, что совет директоров компании рекомендовал направить на промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года 162,6 млрд рублей, или 15,34 рубля на акцию.