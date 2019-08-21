"Роснефть" может направить на дивиденды за I полугодие 162,6 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить на дивиденды за первое полугодие 2019 года 162,6 млрд рублей, или 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, на дивиденды планируется направить 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам "Роснефти". Закрытие реестра - 11 октября 2019 года.

Внеочередное общее собрание акционеров "Роснефти" пройдет в форме заочного голосования 30 сентября 2019 года.

Чистая прибыль "Роснефти"

Чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась с января по июнь 2019 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 9,1% и достигла 325 млрд рублей.

Выручка за отчетный период возросла на 11,2%, до 4,21 трлн рублей, показатель EBITDA - на 11,9%, до 1,06 трлн рублей. Свободный денежный поток при этом снизился на 8,5%, до 332 млрд рублей.

В то же время капитальные затраты "Роснефти" за отчетный период сократились на 3,5%, до 436 млрд рублей.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, во втором квартале 2019 года составила 194 млрд рублей, увеличившись на 48,1% относительно предыдущего квартала.

В сообщении "Роснефти" поясняется, что такой рост связан преимущественно с признанием обесценения активов в предыдущем квартале. "Рост показателя I полугодия 2019 года на 9,1% год к году обусловлен положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых расходов", - говорится в сообщении.

Финансовые обязательства

"Роснефть" с начала 2019 года сократила финансовую задолженность и торговые обязательства более чем на 800 млрд рублей или на 14%, сообщил глава компании Игорь Сечин в комментарии к отчетности за первое полугодие.

"Сохраняя фокус на снижение долговой нагрузки, с начала года компания сократила размер финансового долга и торговых обязательств на 14%, или более чем 800 млрд рублей", - приводятся его слова в пресс-релизе. За первое полугодие 2019 года чистый долг и торговые обязательства компании уменьшились на 157 млрд рублей. Значение показателя чистый долг к EBITDA на конец второго квартала составило в рублевом выражении 1,3x, говорится в документе.

Доля долгосрочного долга достигла 80% с уменьшением краткосрочной части долга на 25% с начала года, добавил глава "Роснефти".

Сечин также отметил, что на выполнение задач по увеличению эффективности существующих активов и снижению долга, несмотря на усилия менеджмента, оказали влияние единовременные внешние факторы, ограничившие возможность по увеличению добычи во втором квартале 2019 года. "Прежде всего, к этим факторам относятся ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов "Транснефти" по причине ее загрязнения по не зависящим от компании причинам, а также ограничение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК +", - сказал глава "Роснефти".

"Роснефть" в связи с ограничениями "Транснефти" вынужденно сократила добычу с 1 мая по 15 июля на 1,7 млн тонн. Ранее компания предложила включить в общий объем ущерба от загрязнения трубопровода "Дружба" потери от вынужденного сокращения добычи в связи с попаданием в нефтепровод некондиционного сырья.

В новость были внесены изменения (10:47 мск) - добавлена информация по текст; в новость была внесена правка (11:18 мск) – передается с уточнением суммы капитальных затрат - верно 436 млрд рублей.