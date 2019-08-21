Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту США

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter .

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"[Хорошо продвигаясь с Китаем и по другим торговым сделкам] Единственная наша проблема - это Джером Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может нанести удар, - написал Трамп. - Если он сделает правильные вещи, у нас будет рост. Серьезное снижение [процентной ставки]..., но не надо на него рассчитывать".

"Мы соревнуемся со многими странами, у которых ставка гораздо ниже, но у нас ставка должна быть еще ниже, - говорится в сообщении. - Просыпайся, ФРС. Какой потенциальный, невиданный ранее рост!"

Трамп в последнее время практически ежедневно критикует ФРС и Пауэлла. Глава Белого дома 19 августа призвал в короткий срок снизить базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов (1 п.п.).