ФАС обещает принять меры при росте цен билетов по рейсам нового саратовского аэропорта

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. Перевод в Саратовской области всех рейсов из аэропорта "Центральный" в новый аэропорт Гагарин не должен вызвать рост цен на билеты, в противном случае УФАС примет меры антимонопольного воздействия. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба ведомства на фоне сообщений СМИ о случаях отказа авиакомпаний от рейсов в Саратов из-за высоких тарифов на обслуживание и авиабилеты.

"Перевод рейсов в аэропорт Гагарин не должен привести к росту цен на авиабилеты. В случае ограничения продаж билетов или резкого роста цен Саратовское УФАС России примет меры антимонопольного воздействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным УФАС, тарифы на услуги аэропортов устанавливаются ФАС России и превышение их недопустимо. При этом аэропорты вправе предоставлять скидки авиакомпаниям, в том числе в зависимости от количества рейсов, условий обслуживания и временных слотов.

"В старый аэропорт Саратова летали региональные самолеты, по цене и качеству не соответствующие потребностям растущего региона. Новый аэропорт Гагарин может принимать ближне- и среднемагистральные самолеты. За счет большей вместимости таких воздушных судов потребность в количестве рейсов снижается, таким образом, затраты авиакомпаний на одно кресло существенно снижаются", - объясняется в сообщении.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа, стартовым стал рейс из Москвы. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.