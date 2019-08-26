Сервис "Сбербанк Онлайн" восстановил работу в полном объеме

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проблемы в работе сервиса "Сбербанк Онлайн" в настоящее время отсутствуют, клиенты Сбербанка могли столкнуться с затруднениями при входе в мобильное приложение сегодня в течение непродолжительного времени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщали, что не могут войти в систему, еще 20% жаловались на сбой всех сервисов, а 10% не могли перевести деньги, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в "Сбербанк Онлайн" на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе.