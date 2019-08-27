СМИ: США могут навредить сами себе, если введут санкции из-за "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Санкции Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток - 2" навредят и американской энергетической промышленности. Об этом говорится в статье, которую опубликовала во вторник газета Handelsblatt .

Авторы статьи напоминают, что Соединенные Штаты грозили санкциями в том числе европейским компаниям, которые участвуют в прокладке труб на большой глубине, - Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии, а также итальянской Saipem. При этом обе компании являются субподрядчиками американских концернов Chevron и Exxon Mobil при реализации проектов в Мексиканском заливе.

"Таким образом, в случае введения санкций под угрозой оказались бы проекты в Мексиканском заливе, - говорится в статье. - Найти новых поставщиков услуг быстро не получится. В том числе нефтяная промышленность США недовольна намерениями Вашингтона ввести ограничительные меры против Allseas и Saipem".

Издание указывает, что в крайнем случае обе компании вообще не будут иметь возможность осуществлять сделки на американском рынке, что будет иметь более масштабные последствия. "Данные фирмы известны лишь экспертам, однако на мировом энергетическом рынке они играют ключевую роль", - говорится в статье.

Проект на финишной прямой

Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" завершен на три четверти. Оператор проекта - Nord Stream 2 - приступил к укладке финальной части труб. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, в настоящее время в Конгрессе США разрабатывается еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта газопровода.

Власти Германии неоднократно говорили, что считают "Северный поток - 2" экономическим проектом и решения по его судьбе принимает бизнес. ФРГ нужно получать больше газа, поскольку страна отказывается от атомных и угольных электростанций. При этом для Берлина важно, чтобы после ввода в строй второй нитки трубопровода роль транзитера сохранила и Украина.