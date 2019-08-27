Глава AmCham: обсуждение возвращения России в G8 - важный сигнал для бизнеса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко считает обсуждение возможного возвращения России в формат G8 "маленьким, но важным" положительным сигналом для бизнеса. Соответствующее мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я могу сказать, что, с точки зрения бизнеса, тот факт, что начали обсуждать возможное возвращение России в G8, уже само по себе - положительный сигнал", - сказал Родзянко.

"Конечно, в мире в отношениях между странами много проблем, и не только между Россией и G7, но и между странами внутри самого этого объединения. Мы считаем важным, что появился этот хоть и маленький, но все же положительный сигнал. G8 - это важная площадка для переговоров, объединяющая важных людей, поэтому для России хорошо было бы в ней участвовать", - добавил глава AmCham.