G7 плюс один. Почему снова звучат предложения вернуть Россию в "Большую восьмерку"?

Москва "не видит большой беды" в прекращении формата G8 и не собирается за него "цепляться", говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, с образованием G20 все экономические и финансовые вопросы обсуждаются именно в Группе двадцати. "А "восьмерка", в общем-то, сохраняла смысл своего существования прежде всего потому, что являлась форумом для разговора ведущих западных стран и России", — указывал министр.

Президент РФ Владимир Путин после недавних переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что РФ не отказывалась от работы в формате G8 и "в любое время ждет партнеров в гости".

В Москве также выступают за расширение G8 до G10 с участием Индии и Китая. "С учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику они имеют на то все необходимые основания, — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев — Ведь превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы".