G7 плюс один. Почему снова звучат предложения вернуть Россию в "Большую восьмерку"?

Россию могут пригласить на саммит G7 в США в 2020 году, утверждают журналисты. Ожидается, что президент США Дональд Трамп поднимет этот вопрос на встрече "Большой семерки" в эти выходные в Биаррице. О возвращении к формату G8 заговорили с подачи французского лидера Эмманюэля Макрона, который на днях провел дружеские переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. ТАСС объясняет, что нужно знать про форматы G7 и G8, почему Россию исключили из клуба и как в Москве относятся к потенциальному возвращению.
Что нужно знать про G7?
Группа семи — неофициальный форум лидеров ведущих развитых стран. В состав входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В форуме также принимает участие руководство ЕС.
Цель G7 — согласование подходов по актуальным международным проблемам. При этом Группа семи не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения саммитов, которые принимаются единогласно, не имеют силы закона — они служат лишь ориентиром для международного сообщества при решении ключевых международных вопросов и фиксируют намерения сторон придерживаться согласованной линии.
Как G7 стала G8 (и почему опять превратилась в G7)?
В формате "семерки" клуб существовал с 1976 года. Россия впервые приняла участие в саммите G7 в 1991 году, а саммит 1997 года (Денвер, США) первый раз прошел в формате "восьмерки". В 2006 году Россия стала председателем G8, местом проведения 32-го саммита тогда стал Константиновский дворец в Санкт-Петербурге.
В 2014 году Россия снова должна была председательствовать в G8, местом проведения саммита был выбран Сочи. Однако в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки". Любопытно, что исключить Россию из состава G8 они не смогли, поскольку такой процедуры просто не существует. Членам клуба пришлось объявить о "приостановке собственного участия" в составе Группы восьми, чтобы заморозить этот формат.
Какова позиция России по этому вопросу?
Москва "не видит большой беды" в прекращении формата G8 и не собирается за него "цепляться", говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, с образованием G20 все экономические и финансовые вопросы обсуждаются именно в Группе двадцати. "А "восьмерка", в общем-то, сохраняла смысл своего существования прежде всего потому, что являлась форумом для разговора ведущих западных стран и России", — указывал министр.
Президент РФ Владимир Путин после недавних переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что РФ не отказывалась от работы в формате G8 и "в любое время ждет партнеров в гости".
В Москве также выступают за расширение G8 до G10 с участием Индии и Китая. "С учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику они имеют на то все необходимые основания, — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев — Ведь превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы".
Почему сейчас снова заговорили о возвращении России в G8?
За это можно поблагодарить Трампа — президент США придает большое значение форуму G7, но считает, что без России "за столом" мировые вопросы там решаться не могут.
В 2018 году в преддверии саммита G7 в канадском Ла Мальбе Трамп высказался в пользу повторного присоединения России к Группе семи. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее его поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, написавший в Twitter, что возврат России и возобновление формата G8 "в интересах каждого".
20 августа Трамп снова поднял этот вопрос. По его мнению, Вашингтон в свое время настоял на исключении России из G8 из-за того, что Путин "переиграл" тогдашнего президента США Барака Обаму.
По данным CNN, на сей раз инициатива пригласить Россию обратно в G7 исходила от Макрона, а Трамп ее поддержал. Еще год назад Париж называл предложение президента США "непоследовательным", учитывая введенные Вашингтоном антироссийские санкции. Против возвращения РФ также выступали Лондон и Берлин — в частности, канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что для присоединения Москвы к "Большой семерке" нужен прогресс в реализации минских договоренностей. Сейчас Макрон также увязывает возвращение России с ситуацией на Украине.
Какие проблемы могут возникнуть с возвращением к формату G8?
Самая очевидная — санкции. "Россия — под санкциями стран "семерки", и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым", — убежден Константин Косачев.
По его словам, даже в случае отмены санкций формат G8 останется для России крайне неудобным, "так как по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один".