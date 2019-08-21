Косачев предложил подумать о расширении G8 до G10 с участием Индии и Китая

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает неприемлемым возвращение России к формату G8 при отсутствии равенства прав и возможностей ее участников. Сенатор предложил подумать о модернизации формата и присоединении к нему Китая и Индии.

"На мой взгляд, возвращение России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что, если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров? С учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику они имеют на то все необходимые основания, - написал Косачев на своей странице в Facebook в среду. - <...> Ведь превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы".

Косачев предположил, что поступающие синхронно сигналы от президентов США и Франции к формату G8 с участием России могут означать "складывающееся понимание внутри "семерки", что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соответствующие страны всего лишь "выстрелили в ногу" самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного "междоусобчика".

По его мнению, оснований для радости подобным сигналам нет. "Россия - под санкциями стран "семерки", и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым", - подчеркнул глава комитета СФ.

Он убежден, что даже в случае отмены санкций формат G8 останется для России крайне неудобным, "так как по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один".

Обсуждение санкций

Вместе с тем, как считает парламентарий, если G8 удалось бы переформатировать в G10, работу в таком расширенном составе следовало было бы начать с обсуждения темы санкций. "А когда получится - можно было бы и дальше пойти: региональные конфликты, безопасность, интеграция. <...> Это было бы торжеством здравого смысла и ответственности за происходящее в мире, ситуация в котором при нынешних форматах только деградирует", - уверен Косачев.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите G7 в 2020 году было бы целесообразным. С такой идеей, как сообщатся, выступил лидер Франции. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки". Ранее Трамп уже высказывался в пользу возвращения к возобновлению формата G8 с участием Москвы.