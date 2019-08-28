Nike, Adidas и другие компании попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

ТАСС, 29 августа. Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в воскресенье. Об этом в среду сообщила на своем сайте телекомпания CNN.

"Новые пошлины - это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи", - говорится в письме.

Отмечается, что обращение к Трампу подписали такие известные компании как Adidas, Nike, Crocs и Converse. Письмо также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем.

Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду, что Трамп прислушается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну".

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как он утверждал, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее.

23 августа Китай заявил, что в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную американскую продукцию на общую сумму в $75 млрд. После этого Трамп объявил о повышении импортных пошлин с 10 до 15%.