Samsung обогнал Huawei по поставкам смартфонов на российский рынок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Samsung во втором квартале 2019 года стала лидером по поставкам на российский рынок смартфонов, Huawei заняла второе место. Об этом говорится в докладе исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Компания Samsung во втором квартале 2019 г. отгрузила более 2,5 млн устройств. По данным IDC, бренду помогли продажи устройств A-серии, охватывающей нижний и средний ценовые диапазоны. Вся линейка в целом продавалась успешно: от бюджетного A10 до A50 среднего ценового диапазона, продажи более дорогого A70 были немного ниже.

"Успех новой линейки Samsung помог изменить рынок смартфонов во втором квартале, а именно переключиться от продаж дорогих Android-смартфонов и сфокусироваться на ценовых диапазонах $100-300. Несмотря на невысокую цену, новые смартфоны Samsung обладают большим экраном. Во втором квартале каждый второй смартфон, поставленный в Россию, имел размер экрана больше 6 дюймов", - пояснила аналитик IDC Ольга Бабинина.

В докладе отмечается, что компания Huawei, являющаяся лидером на российском рынке в первом квартале, во втором квартале пострадала из-за обеспокоенности потребителей относительно будущего уровня поддержки Android на своих смартфонах.

"Быстрый рост поставок вендора в Россию, наблюдавшийся в течение последних кварталов, замедлился и составил 2,1 млн устройств. Хотя этот результат выше, чем во втором квартале 2018 года, он на 15,1% ниже уровня поставок в первом квартале 2019 года", - добавили в IDC.

При этом, если в России поставки Huawei упали на 15,1%, то по всей Европе в целом, где потребители обычно используют больше западных приложений для Android, чем в России, поставки упали более чем на 22,4%. Huawei впоследствии стала работать над своим брендом Honor вместе с МТС, чтобы гарантировать возврат денег, если будет нарушена поддержка приложений для Android, однако эта программа была запущена уже после второго квартала.

"Эффекта от запрета правительства США для американских компаний на продолжение коммерческих отношений с Huawei не последовало в полной мере во втором квартале <…> Запрет был введен в середине квартала - будет ли он снят для производства смартфонов Huawei, пока неясно, и от этого, вероятно, будет зависеть позиция компании на российском рынке в течение некоторого времени", - прокомментировал ситуацию директор программы исследований мобильных устройств в IDC EMEA Саймон Бейкер.

В целом во втором квартале на российский рынок было поставлено 7,315 млн смартфонов, что на 3,7% выше по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Объем рынка в денежном выражении составил $1,633 млрд, снизившись на 4% в годовом исчислении, несмотря на укрепление курса рубля по отношению к курсу доллара и евро в первой половине 2019 года.

О ситуации с Huawei

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.