Московское УФАС признало рекламу премиальной подписки "Кинопоиск" недостоверной

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московское Управление ФАС признало рекламу премиальной подписки сервиса "Кинопоиск" недостоверной. Об этом в четверг сообщает УФАС.

"Московское УФАС России <...> проанализировало и признало рекламу премиальной подписки ООО "Кинопоиск" недостоверной <...> Поскольку ведомство установило, что в распространяемой порталом "Кинопоиск" информации было нарушение закона "О рекламе", выразившиеся в распространении рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара, сервис прекратил распространение недостоверной рекламы", - говорится в сообщении.

Ранее УФАС возбудило дело в отношении сервиса по признакам распространения недостоверной рекламы. Предметом рассмотрения стала подписка, обещающая пользователям, в том числе поклонникам сериала "Игра престолов", 30 дней бесплатного пользования. На деле же при переходе по ссылке информация искажалась и 30 дней превращались всего лишь в неделю использования.

За подобное нарушение виновному лицу может грозить штраф до 500 тыс. рублей.