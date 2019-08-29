Власти Франции компенсируют убытки, которые понесли бизнесмены во время саммита G7

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Французские власти выделили €350 тыс. на компенсацию возможных убытков, которые понесли предприниматели, чьи магазины оказались в зоне, закрытой для посещения во время саммита Группы семи в Биаррице. Об этом в четверг сообщила госсекретарь при министерстве экономики и финансов Аньес Панье-Рунаше.

По ее словам, речь идет о четырех днях, когда некоторые зоны в Биаррице и возле него были закрыты для туристов и других не аккредитованных на мероприятия гостей города. "Справедливо, что их потери будут компенсированы", - приводит слова госсекретаря радиостанция France Info. Она указала, что компенсация будет выплачена до 1 ноября.

По словам хозяина одного из магазинов одежды, его потери в эти четыре дня составили €28 тыс. Как указала Панье-Рунаше, сумма компенсаций будет рассчитана исходя из валовой прибыли за эти четыре дня.

Саммит Группы семи проходил в Биаррице с 24 по 26 августа, однако периметр безопасности был установлен уже 23 числа.