Несчастливая семья G7. Чем закончился саммит в Биаррице?

На 45-м саммите "семерки", проходившем под его председательством, французский президент смог нейтрализовать непредсказуемость американского гостя и успешно привести совещание к финалу. Но эпилог еще не сыгран, предостерегает французская пресса. Журналисты указывают на трудности, сужающие простор для маневра любой из семи стран-участниц. "Когда не знаешь, куда идти, все дороги ведут в никуда", — напомнил один из аналитиков французской прессы, обозреватель Le Figaro Патрик Сен-Поль сентенцию патриарха американской дипломатии Генри Киссинджера. И в самом деле — в канун свидания в Биаррице, казалось, все дороги вели в тупик.

По оценке французских аналитиков, договоренности, принимаемые "семеркой", в последние годы не отличались конкретностью. Судьба саммита прогнозировалась на этот раз в зависимости от настроения Дональда Трампа. Помимо неожиданных суждений в твитах 45-й президент США известен нерасположенностью к длинным коммюнике и обсуждению таких тем, как проблемы климата. Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые возглавил неформальный клуб семи ведущих экономических держав, объединяющий вместе с США и Францией также Германию, Великобританию, Италию, Канаду и Японию. По мнению большинства экспертов, он успешно справился с председательскими задачами. Правда, для этого ему понадобилось все красноречие, опыт дипломатии, энергия и знание законов драматического искусства. Известный французский обозреватель Филипп Рейнар называет саммит в Биаррице несомненным личным успехом Макрона. "Прежде собеседники этого молодого государственного лидера недооценивали его, — заметил он. — Макрон, разумеется, не генерал де Голль, поскольку исторические обстоятельства изменились. Но уважение, завоеванное в Биаррице среди партнеров Франции, дает ему патент государственного деятеля". Повестка Макрона Вступив в права председателя Группы семи, Макрон умело воспользовался ими для выбора повестки дня. "В Биаррице французский президент пошел в бой по трем сюжетам, к которым общество особенно чувствительно: экология, свобода торговли и уменьшение неравенства", — отметила парижская Le Monde. Дипломаты и журналисты сходятся в том, что французский лидер смог превратить в личный успех рискованное пари по Ирану. Он добился и от Вашингтона, и от Тегерана выражения готовности сесть за стол переговоров. Американо-иранские отношения особенно обострились после выхода США в 2018 году из международного соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций. Как констатирует крупнейшая французская ежедневная газета Ouest-France, "в Биаррице по этому более чем чувствительному сюжету линия США "идти до конца" уступила, однако, место заявлениям о готовности к дискуссиям". Французские аналитики сопоставляют прежнюю непримиримость Трампа по иранской теме с его линией laissez-faire (невмешательства) в Биаррице. Более того, Трамп признал, что Макрон заручился его согласием на сенсационный визит в Биарриц главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Хозяин Белого дома также выразил готовность при наличии "правильных условий" в будущем лично встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Режиссерское решение Каким бы ни был исход диалога Иран — США, заметил дипломат одной из стран — участниц саммита, Макрон "уже утвердил себя в Биаррице в качестве европейского лидера на фоне заката звезды Ангелы Меркель и занятости британцев собственным уходом из Европейского союза".

Описание Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон © Nicholas Kamm /POOL via AP

Саммит, по общему мнению, стал безусловным коммуникационным успехом французского президента. Он сделал ставку на двустороннюю дипломатию и умножал встречи с глазу на глаз, приспосабливая словарь переговоров к психологии каждого. "К Меркель ведь не обращаются так же, как к Трампу", — пояснил французский эксперт. Вырабатывая стратегию общения на саммите с американским визави, Макрон нашел удачное режиссерское решение. В ответ на опасения по поводу превращения рандеву в Биаррице в саммит "анти-Трамп" он предусмотрительно отвел американскому гостю амплуа "второй звезды" постановки. Макрон постоянно старался поместить президента США в центр кадра, рядом с собой. "В Биаррице американский лидер превратился в ягненка с львиной гривой и благословлял все энергичные усилия хозяина саммита", — отметил не чуждый иронии обозреватель парижской Libération Лоран Жофрен. Залог успеха В качестве хозяина встречи Макрон сближал позиции, разблокируя запутанные ситуации и избегая тупиков. Он не пожалел сил, чтобы Франция сохранила репутацию страны, способной "вести дела со всеми и помогать им говорить друг с другом". Первоначально мало кто верил в успех "семерки" в Биаррице. На памяти у всех было громкое поражение в минувшем году в Канаде, непреклонное выражение лица Трампа и отзыв его подписи под заключительным коммюнике. Но увидев, как в последний день встречи в Биаррице Макрон и Трамп проводят вместе пресс-конференцию и чуть ли не дарят цветы друг другу, французские комментаторы признали "изобретательность и педагогический дар" Макрона.

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп © AP Photo/Andrew Harnik

В заслугу французскому президенту ставят то, что он "вдохнул жизнь в принцип многосторонности в мировой политике". Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель особо приветствовала разблокирование иранского досье как "крупный шаг вперед". Ветераны саммитов считают одним из слагаемых успеха отказ от подготовки пространного заключительного документа. "Размолвок удалось избежать, поскольку не пришлось тратить время на редактирование длинного текста и сражаться за каждую запятую", — заметил политический аналитик Жан Левалуа. Краткость — сестра таланта, и председатель саммита решил ограничиться коммюнике... на одной странице. Домашние трудности Мажорное настроение лидеров несколько приглушали напоминания о трудностях, которые ждали их по возвращении домой. Саммит в Биаррице стал местом встречи стран, находящихся во власти серьезных проблем, которые ограничивают их простор для маневра. В полном соответствии с мыслью классика: "Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Для канадского премьера Джастина Трюдо кампания за переизбрание осенью может оказаться трудной. Как считает канадский комиссар по этике, премьер нарушил закон о конфликте интересов, поручив министру юстиции добиться снятия обвинений в коррупции против инженерно-строительной компании SNC- Lavalin. Последние прогнозы дали одинаковый рейтинг консерваторам и либералам — по 33%. Сможет ли Трюдо в итоге присутствовать на следующем саммите "семерки" в США? Японскому премьеру Синдзо Абэ приходится сталкиваться с перспективой объединения оппозиционных движений в парламенте, что грозит сделать его кабинет более уязвимым. Кроме того, став заложницей обязательных отношений с США, Япония не может найти правильный тон в диалоге с Китаем, тогда как исторический спор с Южной Кореей вспыхнул вновь. По мнению аналитиков, Синдзо Абэ подвергает риску перспективы заключения договора о свободной торговле с КНР и Южной Кореей. Сейчас, в середине своего четвертого мандата, федеральный канцлер Ангела Меркель, напомнил еженедельник Le Journal du Dimanche, находится на пороге региональных выборов в Саксонии и Бранденбурге, где крайне правые должны продолжить продвижение, и в Тюрингии. Буря, которую способны вызвать выборы, потрясет коалицию, предсказывают аналитики.

Описание Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон © AP Photo/Andrew Harnik