"Красивые жесты, риск и пафос". Мировые СМИ об итогах саммита G7 в Биаррице

Саммит Группы семи (G7), который завершился в Биаррице 26 августа, стал одной из главных тем для мировых СМИ. ТАСС отобрал ключевые комментарии журналистов об этой встрече. Франция BFM: Трудно давать оценку большому саммиту лидеров, потому что можно основываться на самых разных параметрах. Но в отношении форума в Биаррице можно безошибочно сказать, что по атмосфере встречи, ее форме, — он был успешным, потому что президент Франции Эмманюэль Макрон подарил немало сюрпризов. В особенности это касается неожиданного приезда иранского министра [иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа] и завтрака с президентом США Дональдом Трампом. При этом Макрон сумел избежать крупных разногласий и конфликтов с Трампом. Так что можно считать, что саммит был успешным с точки зрения воздействия на франко-американские отношения. Le Monde: От пожаров в Амазонии до иранского ядерного досье, не говоря уже о теме налога на интернет-корпорации — французский президент умело провел эту международную дипломатическую встречу, которой, однако, изначально грозили немалые риски.

Совершенно очевидно, что этот первый опыт Макрона по проведению саммита "семерки" продемонстрировал его подлинное мастерство

В частности, внезапное появление в Биаррице главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа придало еще большую значимость находившимся в центре внимания дискуссиям по иранскому ядерному досье. "Сымпровизированный" перед этим рабочий завтрак с президентом США Дональдом Трампом на самом деле был задуман для того, чтобы подготовить почву для этого события. То есть, позволить избежать ситуации, при которой американский лидер, известный своей непредсказуемой реакцией, узнав о прибытии иранского министра, покинул бы саммит, хлопнув дверью. Les Echos: По итогам встречи в Биаррице стоит сделать вывод, что глава французского государства имеет полное право считать успешным проведение саммита "семерки", на котором он в какой-то мере добился единства среди его участников. Разумеется, следует признать при этом, что Макрону не удалось продвинуться столь далеко, как он надеялся, по всем вопросам. Однако все же в дипломатической, коммерческой, налоговой сфере и по проблеме климатических изменений удалось избежать худшего. Макрон сумел обойти немало подводных камней. И уж точно можно считать, что он добился настоящего дипломатического успеха, которым стало прибытие на саммит иранского министра иностранных дел главы Мохаммада Джавада Зарифа. Причем с одобрения президента США. Также французский президент может гордиться тем, что он мобилизовал лидеров "семерки" на оказание помощи странам Амазонии, страдающим от лесных пожаров. Несмотря на грубые высказывания президента Бразилии и его выпады в адрес французского президента, лидеры стран семерки сумели достичь согласия относительно плана срочной помощи, направленного на спасение этих "легких планеты. Le Figaro: Как и ожидалось, саммит Группы семи в Биаррице стал отражением того кризиса в международных отношениях, который только усилился после прихода к власти в США Дональда Трампа. Эмманюэль Макрон в ходе саммита постарался смягчить эти разногласия, существующие относительно многих тем, создав новую динамику по иранской проблематике.

Описание Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/Francois Mori

Глава французского государства явно стремился избежать повторения того фиаско, которым стало проведение предыдущего саммита семерки в Оттаве, когда Дональд Трамп ушел, хлопнув дверью, и отказался подписать заключительное коммюнике. Теперь Макрон прилагал огромные усилия к тому, чтобы позиционировать себя как необходимого посредника в устранении этого мирового беспорядка, организуя на саммите неформальные встречи и дискуссии.

Трамп способствовал снижению напряженности, назвав неправдой раздувание в СМИ темы разногласий. Тем не менее американская делегация в неофициальном порядке не упускала случая покритиковать Макрона и "его" саммит G7, который, на их взгляд, слишком далек от подлинно актуальной проблематики и слишком слабо сфокусирован на болезнях мировой экономики. Трамп ранее обозначил то направление, по которому намерен продвигаться, ужесточив действия в торговой войне с Китаем. Теперь, в Биаррице, с первого же делового завтрака этот "большой нарушитель спокойствия" вновь взялся за свое, спровоцировав напряженность предложением пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит "семерки". Европейские участники саммита выступают против возвращения России в этот клуб, из которого она была исключена после присоединения Крыма в 2014 году, считая, что вопрос о возвращении можно будет рассматривать только после того, как произойдет достаточное сближение между Москвой и Киевом. Liberation: Тень Владимира Путина витала над Биаррицем. Однако вряд ли в ближайшее время произойдет возвращение России в формат G8, из которого она была исключена в 2014 году после присоединения Крыма, а также из-за ее поддержки повстанцев в Донбассе. В связи с этим лидеры "семерки" достигли в Биаррице официальной договоренности о том, чтобы усилить диалог и координацию с Россией по существующим кризисам, в то же время считая, что еще слишком рано возвращать ее в состав группы. Не надо забывать, что еще до начала саммита Трамп и Макрон изложили свои мнения по данному вопросу. Первый из них заявил, что выступает за возвращение России в G8 без каких-либо предварительных условий, считая, что было бы более благоразумным призвать назад в эту команду "ключевого игрока", чтобы вести на такой основе обсуждение иранской и сирийской проблем. Макрон же, который всего неделю назад принимал Путина, организовав встречу на высшем уровне в форте Брегансон, посчитал целесообразным, "чтобы со временем" Россия смогла бы вернуться в "восьмерку", но только при условии, что "будет найдено решение по Украине на основе Минских договоренностей".

Описание Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на территории форта Брегансон, 19 августа 2019 года © Михаил Метцель/ТАСС

Великобритания The Times: Президент Макрон на саммите G7 сглаживал углы, прибегая к позитивной психотерапии, чтобы лишить Дональда Трампа повода для обиды на своих союзников. При любом намеке на разногласия, будь то по поводу мировой торговли, пожаров в Амазонии или России, Макрон старался разрядить обстановку с помощью успокаивающей музыки. The Financial Times: Во время ужина (в воскресенье) проявились глубокие разногласия, существующие в G7 в эпоху Трампа. Президент США вновь начал продавливать идею того, чтобы России под руководством президента Владимира Путина разрешили вновь присоединиться к объединению, откуда ее исключили в 2014 году после присоединения Крыма. Большинство европейских лидеров выступили против этой идеи, хотя уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, по словам дипломатов, в целом благосклонно отнесся к этому предложению.

Другой составляющей, которая добавила неразберихи в Биаррице, стали сигналы, временами противоречивые, которые поступали из администрации Трампа. Некоторые американские официальные лица в частных беседах подвергли критике французов за организацию мероприятия, приведя в качестве примера попытки ограничить повестку дня, и это при том, что их начальник публично хвалил хозяев встречи. В воскресенье американский лидер вроде бы сказал, что засомневался в целесообразности развязывания Вашингтоном торговой войны с Пекином. И тут же Белый дом распространил заявление, согласно которому слова Трампа "были абсолютно неправильно" поняты и если он и сожалел, то только из-за того, что не поднял тарифы еще больше. The Guardian: Если окажется, что следующий саммит G7 станет мероприятием по продвижению бренда гольф-клуба Трампа во Флориде, а Владимир Путин окажется де-факто сопредседателем ("семерки"), то старая гвардия из числа союзников США будет вспоминать встречу этого года в Биаррице с определенной ностальгией. Добиться ничего особенно не получилось, но, по правде говоря, в этом нет ничего нового. Для того, чтобы избежать прошлогоднего конфуза в Квебеке, когда Трамп открестился от тщательно разработанного итогового коммюнике вскоре после того, как поднялся на борт своего лайнера, хозяин встречи в Биаррице Эмманюэль Макрон решился на то, чтобы просто отказаться от традиционного итогового коммюнике. Ведь если нет документа, то невозможно отказаться что-то подписать. Минусом оказалось то, что встреча оставила так мало следов, как будто ее и не было, если не брать в расчет постоянное раздражение жителей Биаррица, превращенного в закрытую зону. The Daily Telegraph: Теперь все дело в семантике? В Париже на встрече, которая не сулила ничего особо обнадеживающего, Эмманюэль Макрон продемонстрировал великолепную философскую утонченность, заметив, что в конце концов в соглашение о выходе (из Евросоюза) могут быть внесены изменения, однако данный процесс не может привести к "новой" сделке. Итак, сколько поправок потребуется, чтобы квалифицировать этот документ как новое соглашение? Или, другими словами, насколько можно изменить старое соглашение без риска его неприемлемого превращения в новую сделку? Студенты, изучающие философию, могут быть знакомы с этой метафизической дилеммой: сколько кирпичей вы можете заменить в доме, прежде чем он станет другим зданием? Германия Welt: Мировая политика похожа на конструкцию с тысячами деталей, собирать которые нужно с усердием и осторожностью. Германия привыкла к методам Ангелы Меркель. Но в этот раз впервые за долгое время было совершенно понятно, что в других местах политикой занимаются по-другому. Красивые жесты, неожиданные приглашения, риск и пафос. Этого на саммите в Биаррице было немало.

Эмманюэль Макрон и его непростой гость в лице Дональда Трампа продемонстрировали что-то вроде танца, постоянно сближаясь и вновь уходя на дистанцию, не забывая при этом говорить друг другу слова восхищения

В этом масштабном шоу для канцлера была предусмотрена роль второго плана. Меркель была увлеченным зрителем, и, как казалось, следила за действом едва ли не с насмешкой. До тех пор, пока ее не приобщил к происходящему Трамп. Была согласована двусторонняя встреча, затем перенесена, затем она все же состоялась.

Описание Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп © AP Photo/Andrew Harnik

Volksstimme: По саммиту в Биаррице видно, кто из европейцев сейчас задает тон во внешней политике. Пока Германия продолжает заниматься собой и, кажется, вот-вот окажется в агонии, французский президент использует эту встречу для того, чтобы представить свою страну в качестве лидера. Эмманюэлю Макрону несколько раз удалось преподнести себя. В частности, пригласив на встречу главу иранского МИД. Французский президент шел на риск, ведь Дональд Трамп мог расценить это как оскорбление. Однако вышло по-другому, и появляются шансы на переговоры. Кроме того, Макрон заработал очки, выставив условия о защите лесов Амазонии бразильскому президенту Болсонару ради заключения соглашения о свободной торговле. Позиция Германии, которая настаивает на этом соглашении при любых условиях, выглядит на этом фоне малодушной и беспринципной. Handelsblatt: На саммите во Франции страны "семерки" смогли сблизить позиции по ряду пунктов. Как кажется, Макрону удалось сойтись с коллегами по таким темам, как Иран, торговля, цифровой налог и защита лесов Амазонии. При этом он понимает, что Дональд Трамп может с легкостью все договоренности отменить. Этот человек не способен на сотрудничество и любит выставлять других в невыгодном свете. Однако в конечном итоге судить придется не по словам, а по поступкам, которые будут совершать политики в ближайшие месяцы. Макрон сделал ставку на три вещи: подыграл самолюбию Трампа, безболезненно ушел от его провокаций и пошел на серьезный риск.

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Несколько раз на публике французский президент сказал, что Трамп является лидером самой могущественной страны и четко следует предвыборным обещаниям. В то же время Макрон несколько раз проявил жесткость, к примеру, в том, что касается цифрового налога. А пригласить в Биарриц иранского министра иностранных дел — это, по мнению многих наблюдателей, было похоже на опасную провокацию. Франции удалось добиться определенных вещей. "Семерка" сплотилась, предпочитает диалог с Ираном угрозам, согласна на налоги для цифровых гигантов, готова защищать леса Амазонии. Весь мир — от Чили до Африки, от Японии до Австралии — собрался в Биаррице в поиске точек соприкосновения. Для Европы, которая, как говорят, переживает не лучшие времена, минувшие выходные были не такими уж и плохими. Италия Corriere della Sera: Макрону удалось вытянуть несколько "да" у Трампа, утвердив собственный имидж. Президент Франции председательствовал на саммите "семерки", который не обещал ничего кроме нервного напряжения и очевидных разногласий между США и европейскими партнерами. Существует ли еще тот стержень, который объединяет семь стран? Этот вопрос, который крылся за повесткой дня в Биаррице, аккуратно удалось обойти. И, таким образом, кроме главной цели — не разругаться окончательно — были достигнуты и другие: например, удалось добиться согласия по некоторым важным темам. На неожиданной совместной пресс-конференции Макрона и Трампа, что само по себе стало уже сигналом к успеху саммита, было заявлено, что достигнут определенный прогресс в иранском вопросе. La Stampa: Успешное завершение саммита — это во многом заслуга президента Франции Эмманюэля Макрона. В языке жестов, вплоть до поцелуя, которым он приветствовал Трампа, многие усмотрели дух первоначальных отношений между двумя лидерами, которые, как казалось, давно остались в прошлом. Какой бы ни была реальная природа этих отношений, Макрону удалось удержать Трампа в рамках. Правда, нужно учитывать, что глава Белого дома, похоже, на этот раз выбрал стратегию протягивания руки всем врагам и соперникам, тогда как накануне саммита все опасались, что он вновь станет главным нарушителем мирового порядка. США The Washington Post: Саммит мировых лидеров закончился без какого-либо значительного прогресса в урегулировании самых насущных проблем, обнажив все увеличивающуюся пропасть между Соединенными Штатами и остальными государствами в подходах к решению таких вопросов, как торговля и изменение климата. Пожалуй, лишь во второй раз с 1975 года встреча G7 завершилась без какого-либо содержательного совместного коммюнике. Такой документ должен отражать общие ценности группы крупнейших стран мира, однако Трамп сделал так, что США отстранились от мирового консенсуса по торговле, изменению климата и Ирану. The Hill: Трамп потратил драгоценное время на встрече с мировыми лидерами, делая смехотворные заявления, в ответ на которые партнеры по G7 незамедлительно объясняли, что дело обстоит не совсем так, а в некоторых случаях совсем не так.

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Согласно Трампу, они весь день смеялись над тем, как "заведомо некорректно" освещаются события в американской прессе. Мировые лидеры и правда смеялись, но, кажется, смех их был вызван искаженными представлениями самого Трампа. Наблюдать за тем, как он проваливается на международной арене, было бы приятно, если бы все это не несло столь серьезного риска доверию к США в мире и нашему лидерству. Когда Трамп отсиживается в стороне на встречах G7, смотря вместо этого Fox News, Соединенные Штаты не становятся сильнее. Наша страна лишь все больше изолируется. Международное сообщество начинает скептически относиться к нашей мотивации и приверженности сохранению международной системы, благодаря которой мир становится более процветающим, а конфликтов становится меньше. The Atlantic: Поскольку Трамп не в ладах с большей частью свободного мира, то создается впечатление, что этот мир движется без него. На встрече G7 лидеры, похоже, отказались от перспективы достижения с ним консенсуса по поводу торговли, климата и даже по вопросу о том, является ли президент России Владимир Путин "своим" или "чужим". Казалось, саммит организован таким образом, чтобы снизить вероятность трамповских приступов гнева. Politico: Разногласия вскрылись в первый же день саммита G7, когда президент Дональд Трамп на торжественном ужине по случаю его открытия настаивал на том, что Россия принадлежит к элитной группе ведущих стран, а затем прямо оповестил своего французского коллегу о том, что они расходятся во взглядах относительно Ирана. Время от времени президент стремился успокоить союзников заверениями о том, что он будет работать с ними над заключением торговых соглашений или поиском компромиссов, несмотря на укоренившиеся разногласия. Уклончивые заявления и противоречивые ремарки заставляли помощников и союзников только догадываться относительно взятого им курса действий, а его критики вновь поднимали вопросы о том, достоин ли он занимаемого им поста. CNN: Президент Трамп — вызывающий раздражение и непоследовательный в своих действиях на мировой арене — сначала дал основания для оптимизма, затем обострил ситуацию, а потом вновь породил оптимизм по вопросу о смягчении позиции в стремительно обостряющейся торговой войне с Китаем, последствия которой могут быть пагубными для глобальной экономики.

Саммит G7 во Франции разворачивался по уже знакомому по прошлым зарубежным поездкам Трампа сценарию. США, некогда бывшие стержнем западного альянса, оказались в изоляции

Лидеры других государств, ранее ожидавшие руководства со стороны Соединенных Штатов, сейчас старались просто не раздражать американского президента, известного своей склонностью к неожиданному изменению позиций. Трамп вел битвы с журналистами, яростно реагировал на любую критику его действий и подхлестывал помощников, пытавшихся дать разъяснения по поводу его публичных заявлений. В воскресенье Трамп удивил всех, выразив, как показалось, сожаление по поводу торговой дуэли с Китаем. Его высказывания разошлись по всему миру в условиях, когда многие испытывали озабоченность по поводу экономических последствий сложившейся ситуации. Однако после этого Трамп, не желающий выглядеть как человек, которого загнали в угол или который идет на уступки, проинструктировал своих помощников о необходимости выступить с другими по тону заявлениями, суть которых заключалась в том, что единственное, о чем он сожалеет — так это о том, что не занял более жесткой позиции по отношению к Китаю. В понедельник в беседе с журналистами Трамп вновь отступил на более умеренные позиции. Этот эпизод служит наглядной иллюстрацией того, сколь большой политический капитал Трамп вложил в свое противостояние с Китаем. NBC: Трамп завершил нынешний саммит крепкими объятиями с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также объявлением о том, что среди союзников царит единство. И даже неожиданный визит министра иностранных дел Ирана, организованный Макроном для того, чтобы предстать в роли лучшего в мире дипломата, не повлиял на представления Трампа о том, что на саммите царила дружественная атмосфера. Существовала возможность того, что нынешний саммит постигнет судьба предыдущего, однако по крайней мере один достигнутый результат может иметь долговременные последствия для участников: мировые лидеры, похоже, научились вести дело с президентом Трампом. Трамп явно проявлял сдержанность, когда речь заходила о других участниках саммита и не пытался становиться центром всеобщего внимания. Даже в своих сообщениях в Twitter он демонстрировал отнюдь не присущую ему умеренность и в основном ограничивался выражениями добрых пожеланий своим союзникам. Bloomberg: Встречи G7 редко приводят к значимым результатам, их основная ценность в том, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Нынешняя встреча в Биаррице была заслуживающим внимание исключением из этого правила. В условиях, когда озабоченность по поводу положения дел в мировой экономике все усиливалась, а проблемы в области безопасности и экологии требовали новых подходов и прояснения позиции со стороны США и их партнеров, нынешний саммит привел лишь к усилению рисков. Нет никаких сомнений в том, на ком лежит вина: это президент США, который сделал хаос моделью государственного управления и отказался от роли мирового лидера.

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Сначала, выступая перед журналистами, Трамп дал понять, что у него появились сомнения по поводу политики, которую он предпочел называть "торговой войной". Последовало разъяснение: официальный представитель сообщил, что президент лишь задавался вопросом о том, не следует ли ввести в отношении КНР более высокие тарифы. Затем в понедельник президент сообщил, что китайские представители связались по телефону с американскими официальными лицами с просьбой о продолжении переговоров, причем Пекин, как представляется, был озадачен такой новостью. По другому вопросу президент США также не упустил возможности противоречить самому себе или своим партнерам по саммиту. Например, следует ли Россию вновь включить в число участников таких саммитов? Франция, Германия и Великобритания испытывают тревогу по этому поводу, а Трамп заявляет, что ему нравится такая идея. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сожаление по поводу произведенных Северной Кореей ракетных пусков и указал, что такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, а президент Трамп заявил: "Мы живем в мире, где существуют ракеты, нравится вам это или нет". Нынешняя встреча в формате G7 не могла расставить все вещи по местам, поскольку это работа на долгие годы, которая начнется при новом президенте США, но нынешняя встреча могла бы обеспечить некоторую передышку. Вместо этого самые влиятельные на планете политики подтолкнули мир в яму поглубже. The Wall Street Journal: Трамп не сошелся во мнениях с лидерами других стран на саммите G7 по таким вопросам, как торговая война США против Китая, и по ряду других внешнеполитических проблем, что привело к изоляции Трампа на мировой арене. Неожиданный визит министра иностранных дел Ирана, прибывшего по приглашению Франции, застал некоторых американских официальных лиц врасплох. Джавад Зариф, в отношении которого США только в прошлом месяце ввели санкции, провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими французскими официальными лицами, а также пообщался с британской и германской делегациями. Спустя несколько часов он покинул Биарриц, не встретившись с американской делегацией. На протяжении всей встречи участники саммита пытались добиться от Трампа уступок по Ирану и другим проблемам в ходе бесед за закрытыми дверями, где Трампа не окружали советники и телекамеры. Однако в ответ Трамп еще более ужесточил свою позицию. The New York Times: Участники нынешней встречи демонстрировали взаимную вежливость, однако существующие между ними разногласия были очевидны. Трамп пропустил заседание, посвященное проблеме глобальных климатических изменений после того, как его советники в частном порядке пожаловались на то, что президент Макрон в качестве хозяина встречи уделял чрезмерное внимание "частным вопросам". Усилия Макрона, нацеленные на достижение согласия среди участников саммита, не были напрасными. Одной из неожиданностей было его заявление о вероятно скорой встрече Трампа с президентом Ирана Роухани. Макрон и остальные европейские лидеры прилагали большие усилия, чтобы смягчить напряженность между Ираном и США, а также спасти насколько можно соглашение по ограничению ядерного потенциала Ирана, достигнутого ими и президентом Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Канада Globe and Mail: Трамп был вежлив, но так почти и не нашел общего языка с другими лидерами G7. Он не покинул в гневе саммит во французском Биаррице, не набрасывался на других лидеров "семерки" и не оскорблял председателя саммита, как сделал это в прошлом году в Канаде.

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Но относительно корректное поведение президента США не означало, что он внезапно стал поклонником G7 или нашел общий язык с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии и Канады. Он, как и всегда, придерживался иного мнения по таким важным вопросам, как Иран, изменение климата и тарифы, но просто скрывал свои эмоции. При администрации Трампа G7 больше стала похожа на G6 плюс один. Свое мнение у американского президента было и по другим важным темам. Так, Трамп, который будет принимать саммит G7 в следующем году, хочет пригласить на него президента РФ Владимира Путина, тем самым восстанавливая предыдущий формат подобных встреч — G8. Однако глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие лидеры дали понять, что отвергают такое безоговорочное возвращение России в число участников саммита. Ситуации вокруг Ирана и Северной Кореи стали еще двумя темами, по которым Трамп и остальные лидеры "семерки" не нашли взаимопонимания. G7 теряет свою актуальность. Canadian Press: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был не единственным мировым лидером, который стремился сгладить разногласия (внутри G7). В заявлениях президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона звучали нотки единства, и это заметно отличалось от прошлогоднего саммита (в Канаде), когда Трамп потребовал, чтобы его подпись убрали из итогового коммюнике.

Описание Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool via AP

На этот раз лидеры G7 обнародовали короткое итоговое заявление, в котором говорилось об экономике, Иране, Гонконге и других мировых актуальных темах. Однако разногласия между США и шестью другими развитыми экономиками мира были очевидны по таким вопросам, как торговая политика, Россия, Иран и изменение климата. Трамп пропустил заседание по климату и вновь повторил свой призыв пригласить Россию присоединиться к G7. Трюдо в ответ заявил, что этого не произойдет. Япония NHK: Саммит G7 впервые с начала действия такого формата в 1975 году завершился без принятия итоговой декларации, хотя стороны и опубликовали документ, где обозначили пункты, по которым удалось достигнуть согласия. В результате в нем оказалось всего пять тем — Иран, Гонконг, Ливия, Украина, а также ситуация в мировой торговле. Президент Франции Эмманюэль Макрон с самого начала говорил о том, что декларация не будет принята из-за слишком больших разногласий между странами, отмечая при этом характер свободной дискуссии на саммите.

Итоговый документ показывает, что темы, по которым стороны могли договориться, крайне ограничены