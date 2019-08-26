"Делаю то, что правильно". Трамп высказался за восстановление формата G8 с участием России

"Если бы я хотел действовать строго из внутриполитических соображений, то, вероятно, провел бы опрос [избирателей в США] по этой теме, и, возможно, воскликнул бы, что не хочу возвращения России, - отметил глава вашингтонской администрации. - Однако я действительно считаю, что это (восстановление Группы восьми - прим. ТАСС) было бы хорошо для безопасности и экономики мира".

"Я ничего не делаю из внутриполитических соображений. И многие из вас будут улыбаться этому [высказыванию]. Я делаю то, что правильно. И людям нравится, когда я так поступаю. Я просто делаю то, что правильно", - сказал Трамп, комментируя перспективы возвращения к работе в формате "большой восьмерки" с участием России.

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями. С таким заявлением американский лидер выступил в понедельник в Биаррице на пресс-конференции по итогам состоявшегося в этом французском городе саммита Группы семи.

Выборы - не помеха?

Трамп заверил, что намерен придерживаться означенной позиции, несмотря на предстоящие в США в ноябре 2020 года президентские выборы, в которых он будет принимать участие.

"В политическом смысле мне все равно. Мне действительно все равно. Многие этого не понимают", - заявил хозяин Белого дома, когда у него поинтересовались, будет ли он поддерживать восстановление "восьмерки" с участием России, понимая, что это может навредить ему политически. Предполагается, что следующая встреча в верхах в формате "семерки" пройдет в США в 2020 году на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида) близ Майами.

"Я участвовал в одних выборах - и победил, и они были президентскими. Политически мне все равно. Буду участвовать в еще одних выборах. Судя по результатам опросов общественного мнения, которые мы видим, я побеждаю", - продолжал Трамп.

В связи с этим он вновь пояснил, что настаивает на возрождении "большой восьмерки", поскольку исходит из правильности такой инициативы, а не стремления кому-то угодить или внутриполитических соображений. "Независимо от того, одержу я [в ноябре 2020 года] победу или нет, я должен поступить правильно. Так что я не поступаю, руководствуясь политическими соображениями", - подчеркнул президент.

"Хорошо ли это? Вероятно, нет. Возможно, да. Многие говорят, что присутствие России, которая является силой, в зале [переговоров вместе с G7] - это лучше, чем за его пределами. Кстати, многочисленные представители, занимавшиеся G7, придерживались такой точки зрения. И мы (лидеры стран "семерки" - прим. ТАСС) не проводили [в Биаррице] голосование [по этому вопросу] и не занимались чем-то подобным, но мы это обсудили", - отметил Трамп.

Он подтвердил, что продолжает ратовать за восстановление Группы восьми с участием России. "Лично я склоняюсь к тому, чтобы сказать: да, они (россияне - прим. ТАСС) должны находиться внутри. Думаю, было бы лучше, если бы Россия находилась внутри шатра, а не за его пределами. Добавляет ли мне политической популярности говорить такие вещи? Возможно, нет. Хотя, откровенно говоря, многие, думаю, со мной согласились бы", - указал руководитель американской администрации.

Приглашения пока нет

Вместе с тем он уточнил, что пока не обещает пригласить Россию принять участие в саммите G7 или G8 в США в будущем году. "Я этого не говорил", - отметил Трамп, комментируя предположение репортера о том, что американский лидер собирается обязательно пригласить президента России Владимира Путина на это совещание на высшем уровне.

"Но я думаю, что, если бы президент Путин был участником того, что раньше было G8, а он был участником G8, и я слышал, что он был хорошим участником, - так вот, если бы он был в составе, это было бы скорее преимуществом, это было бы позитивным фактором для всего мира, это было бы крупным позитивным фактором для России. И группа обсуждает это. И многие люди думают так же, как и я", - добавил президент США.

"Я уверен в одном: если бы их (россиян - прим. ТАСС) пригласили вернуться, они бы вернулись. Если бы они не вернулись, это тоже было бы нормально. Просто я думаю, что было бы лучше, если бы они были в составе, нежели вне группы", - заявил Трамп.

По его словам, на саммите в Биаррице обсуждали "четыре или пять тем, к которым Россия имеет непосредственное отношение". "Некоторые присутствующие задались вопросом, почему их нет с нами, и они не могут обсудить это", - рассказал американский лидер. "Было бы намного проще, если бы Россия присутствовала на переговорах. Если бы они были там, мы могли бы решить эти вопросы, сейчас же они находятся в подвешенном состоянии", - признал Трамп.

Без нажима на Москву

Незадолго до итоговой пресс-конференции - на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита - Трамп сообщил, что не намерен добиваться того, чтобы Россия просила о возрождении формата "восьмерки". Таким образом, президент фактически дезавуировал высказывания представителей администрации США высокого ранга, которые в минувший четверг на специальном брифинге для журналистов в преддверии саммита в Биаррице заявляли, что Россия сначала должна сама попросить о восстановлении формата "восьмерки".