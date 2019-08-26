Разногласия на саммите в Биаррице. Участники G7 не договорились о возвращении России

Саммиты "Большой семерки" традиционно вызывают у мировых СМИ большой интерес. Не стал исключением и нынешний саммит G7 в Биаррице. Но основное внимание журналистов было приковано не к заявленным хозяином встречи президентом Франции Эмманюэлем Макроном темам защиты окружающей среды и борьбы с неравенством в мире. Все хотели знать, смогут ли лидеры Франции, США, Великобритании, ФРГ, Канады, Италии и Японии договориться о возвращении к формату "восьмерки", то есть вернуть в свой состав Россию.

Формально эта тема обсуждалась на полях саммита, за ужином. Но дискуссия, как утверждает газета The Guardian, была бурной, "обстановка начала накаляться".

За возвращение России к диалогу в рамках "восьмерки" ратовал президент США Дональд Трамп, которого поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ предпочел сохранить нейтралитет. Остальные - канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Эмманюэль Макрон - выступили против возвращения к G8.

В Москве ситуацию восприняли спокойно, отметив, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин является сторонником восстановления отношений со всеми странами, с которыми эти отношения в последнее время не складываются.

Что происходит с G7

G7 переживает не лучшие времена, особенно с появлением в нем Трампа. Нынешний глава Белого дома настолько активно отстаивает интересы своей страны, что всего за несколько лет президентства умудрился разрушить то, чего его предшественникам с большим трудом удалось добиться за годы работы. Безусловно, прежние лидеры США не менее активно отстаивали интересы своей страны и легко поступались интересами других, но со своими ближайшими союзниками все-таки старались строить более или менее партнерские отношения. Однако за время президентства Трампа Вашингтон смог настроить против себя многих, в том числе и партнеров по "семерке".

Наиболее ярко проблемы "элитного политического клуба" высветились в 2018 году в Канаде, когда президент США отказался поддержать традиционно принимаемый консенсусом итоговый документ. Разногласия были не только по вопросам защиты окружающей среды (тема изменения климата всегда вызывала неприятие руководства США), но и по вопросам мировой торговли. К нынешнему саммиту в Биаррице проблемы и разногласия никуда не делись, но еще и усугубились, в том числе из-за попыток вмешательства Вашингтона в дела Европы, включая европейские бизнес-проекты.

При этом все происходит на фоне снижения экономических возможностей стран "семерки", суммарный объем ВВП которых сократился с 50% до 30% общемирового, не говоря уже о населении, которое в странах G7 составляет лишь 10% от мирового. Эксперты отмечают также обострение конкуренции между G7 и G20, которая играет все более значимую роль в международных отношениях. Неудивительно, что в такой ситуации за последние несколько лет от "Большой семерки" звучало много красивых слов, но было мало активных действий, отмечают наблюдатели.

Тема возвращения России

На нынешнем саммите ко всем имеющимся у членов "Большой семерки" разногласиям присоединилось еще одно - тема возвращения в состав клуба России, поднятая президентом США. По данным дипломатического источника газеты The Guardian, Трамп аргументировал свою позицию тем, что без участия Москвы очень сложно договариваться по вопросам, связанным с Ираном, КНДР и Сирией. Однако лидеры Великобритании, Германии, Франции и Канады настаивали на том, что G7 - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", а Москва якобы не привержена этим ценностям.

Кроме того, еще за несколько дней до начала саммита во Франции, когда Трамп впервые высказал мысль об изменении формата G7 на G8, и в Берлине, и в Париже увязали эту возможность с выполнением минских соглашений. Другого поведения от участников "нормандской четверки" ожидать было сложно.

Реакция Москвы

В Москве спокойно восприняли страсти, кипевшие вокруг России на саммите в Биаррице. "Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что в Кремле не считают провокацией со стороны президента США слова о возвращении России в "восьмерку".

Песков напомнил слова главы российского государства о том, что для Москвы возвращение к формату "восьмерки" не является самоцелью. "Вместе с тем Россия не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - добавил он.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия активно работает в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС, в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, в Группе двадцати, а также в ООН. Министр подчеркнул, что формат G20 имеет больший вес для России, нежели формат G8. "Главные вопросы сейчас решаются все-таки, если брать мировую экономику, мировую политику, финансовую [политику] в том числе, в Группе двадцати. В Группе двадцати есть все члены "семерки", есть и все члены БРИКС, и наши позиции в Группе двадцати определяются теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС", - пояснил он.

Трамп высказался за присутствие России на саммите в США

Несмотря на то, что инициатива Трампа вернуться к формату G8 не встретила единодушия у членов "семерки", американский лидер не теряет оптимизма. В беседе с журналистами он выразил мнение, что присутствие России на следующем саммите G7, который пройдет в США, было бы полезным, но подчеркнул, что "сюрпризов не будет".

"Мы говорили о России, не было голосования или чего-то такого. Я склоняюсь к тому, чтобы сказать: "Да". Есть те, кто со мной на 100% согласен, есть те, кто не соглашается", - добавил президент США.

Сюрпризов действительно ожидать не стоит, потому что любой встрече лидеров предшествует длительная подготовка. Возможно, любящий импровизации 45-й президент США согласится наконец принять эту аксиому.

Оксана Полищук