Apple выслала журналистам приглашения на презентацию новых iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Компания Apple разослала журналистам приглашения на презентацию, которая состоится 10 сентября в театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

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Как уточняет портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции этой компании, на мероприятии будут представлены обновленные модели смартфона iPhone.

Портал приводит изображение приглашения, надпись на котором гласит, что мероприятие начнется в 10:00 по местному времени (20:00 мск). Предположение портала о том, что компания покажет новые iPhone, подтверждается устоявшейся практикой - начиная с 2012 года Apple представляла новые модели своего смартфона именно в середине сентября.

Обновленные iPhone

Apple Insider удалось собрать из собственных анонимных источников некоторые слухи относительно характеристик будущей новинки. Они, однако, традиционно не получили официального подтверждения, так как компания старается сохранять интригу до последнего момента.

По данным портала, Apple намерена представить три модели iPhone - бюджетную версию с LCD-экраном, а также большую и маленькую версии флагманского смартфона с OLED-экраном. Главным отличием новинок от моделей, представленных в 2018 году, состоит в том, что на задней панели устройств появится дополнительная камера. Так, дорогие версии будут поставляться с тремя камерами, а бюджетная - с двумя.

Эксперты отмечают, что новинка, возможно, будет носить название iPhone 11. Некоторые строят предположения относительно того, что большая версия телефона получит в своем наименовании пометку Pro, но, как и в случае с техническими характеристиками, это лишь догадки.

Другие новинки

В свою очередь портал The Verge отмечает, что на мероприятии может быть также представлена новая модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов, смарт-часы Apple Watch в новом, титановом исполнении, а также обновленная версия планшетного компьютера iPad Pro. Помимо этого, как указывает издание, представители компании расскажут о нововведениях в области сервисов, в том числе стримингового Apple TV+.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около $950 млрд.