Ретейлеры поддерживают утвержденные ЦБ ставки в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейшие торговые сети России, считает разумным установленные тарифы за оплату товаров и услуг в Системе быстрых платежей (СБП) и поддерживает развитие СБП, как перспективного инструмента безналичной оплаты. Об этом сообщил ТАСС представитель ассоциации.

"Мы согласны с подходом ЦБ и с общими границами обозначенного коридора. По конкретным, установленным по отдельным категориям ставкам, сможем прокомментировать по получению от ЦБ информации, что конкретно было включено в ту или иную категорию", - сказал он.

По данным АКОРТ, доля безналичных платежей в крупнейших торговых сетях в первом полугодии 2019 года превысила 50% от их оборота. Стоимость использования такого типа платежей для компаний розничной торговли становится все более обременительной, несмотря на позитивное влияние безналичных карточных платежей на развитие розничной торговли в целом, поступления в бюджет и повышение прозрачности целых секторов экономики, отмечают в ассоциации.

"Запуск СБП в сегменте C2B окажет благотворное влияние на усиление конкуренции на платежном рынке и может способствовать оптимизации тарифной политики платежных систем", - пояснил представитель АКОРТ.

Банк России утвердил максимальный уровень банковских комиссий для магазинов при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей в размере 0,7%.