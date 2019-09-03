"Яндекс.Такси" инвестировал в системы безопасности 1,2 млрд рублей за два года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Такси" инвестировал в технологии безопасности порядка 1,2 млрд рублей за два года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании.

"За последние два года "Яндекс.Такси" инвестировал около 1,2 млрд рублей в технологии безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о запуске системы мониторинга скоростью и манерой вождения сотрудников сервиса. Когда водители превышают скорость, у них высвечивается специальное предупреждение. Если их игнорировать, то алгоритм сам ограничивает доступ к программе. После внедрения этих технологий 92% водителей, получавших предупреждение, перестали превышать скорость.

Также в компании отметили, что с сегодняшнего дня в приложении запущена специальная кнопка "Безопасность", при нажатии на которую пассажиры смогут узнать всю информацию о нововведениях по данному направлению. "Кроме того, в раздел "Безопасность" можно добавить доверенные контакты друзей или родных, через него можно оповестить своих близких о маршруте поездок, а также срочно связаться с экстренными службами при возникновении нештатной ситуации. Аналогичные опции в ближайшее время появятся и у водителей в приложении "Таксометр", - пояснили в пресс-службе.

"Яндекс.Такси" и Uber в феврале 2018 года объединили сервисы онлайн-заказа такси в России. В совместный бизнес, который оценен в сумму свыше $3,8 млрд, компании уже инвестировали $325 млн. Около 59,3% в совместной компании принадлежит "Яндексу", около 38% - Uber, остальные акции компании принадлежат сотрудникам.