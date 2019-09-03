На ликвидацию последствий паводка из бюджета Приамурья потратили уже около 300 млн рублей

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. га.

"У нас совокупный объем мер поддержки из областного бюджета - общие затраты на этот паводок порядка 300 млн рублей", - сказал Орлов. Он уточнил, что из этих средств примерно 120 млн рублей пошло на выплаты людям, оказавшимся в зоне ЧС, а остальные средства на различные мероприятия, на топливо для транспорта, работу спасателей и прочие меры. "Мы, конечно, надеялись, что должны быть меры господдержки, потому что видели, что по параметрам подпадает эта ситуация под чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Но, тем не менее, на тот момент не было решения, люди остались без всего, нам надо было экстренно давать какие-то деньги в руки, потому что, понятно, что надо детей кормить, какие-то элементарные вещи купить и так далее", - отметил губернатор.

По словам Орлова, итоговую сумму ущерба, нанесенного паводком Приамурью, озвучивать пока преждевременно. Причиненный ущерб условно разделили на три группы, в первую из которых отнесли ущерб жилищному хозяйству и объектам социальной инфраструктуры. В частности, из подтопленных более 800 домов, межведомственной комиссией признаны непригодными для проживания порядка 350, в остальных требуется ремонт. На ликвидацию этих последствий, исходя из тех расчетов, как решался подобный вопрос в подтопленном паводком в этом году Иркутске, нужно порядка 1,3 млрд рублей.

Вторая группа вопросов, по словам губернатора, связана с дорожным хозяйством: в 1 млрд рублей оценивается ущерб региональным дорогам и в 700 млн - муниципальным. В третий блок вошли вопросы, связанные с ущербом сельскому хозяйству. Подтопленными оказались примерно 250 тыс. га засеянной земли, что составляет чуть больше 20% от всей посевной площади в регионе. Это, по словам Орлова, серьезный ущерб, но пока преждевременно говорить о сумме, поскольку после ухода воды часть посевов останется.

"По всем трем направлениям - жилищное хозяйство, дорожное хозяйство и сельское хозяйство, - мы направили соответствующие заявки в профильные министерства и рассчитываем на то, что соответствующая помощь будет оказана", - подчеркнул Орлов.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.