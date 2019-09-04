"Регуляторную гильотину" протестируют в нескольких регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти РФ планируют протестировать "регуляторную гильотину" (реформу контрольно-надзорной деятельности, предусматривающая отмену с 2021 года всех устаревших требований к бизнесу) в нескольких регионах РФ. Проходит согласование с контрольно-надзорными органами создания подобного пилота по линии Роспотребнадзора в "одном из крупных городов" страны, сообщил в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Лучше идти путем опытных экспериментов - не брать весь сектор и всю деятельность контрольно-надзорного органа, а выбрать отдельный регион, по отдельному направлению в качестве пилота. И вот мы уже работаем над несколькими пилотами, чтобы в одном регионе отработать вот эту "гильотину", определить исчерпывающий список требований", - сказал собеседник агентства.

Титов уточнил, что сейчас завершается согласование с надзорными органами подобного эксперимента в "одном крупном городе" в России. Его планируется провести по линии Роспотребнадзора на основе проектов новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и организациям общественного питания, разработанных Минпромторгом РФ, и "Белой книги индустрии гостеприимства", регулирующей работу ресторанного бизнеса.

По словам Титова, контрольно-надзорные органы "сопротивляются введению "регуляторной гильотины". "С гильотиной все очень сложно - у всех сопротивление сильное, сегодня все контрольно-надзорные органы доказывают, что каждый пункт, каждая запятая в тех нормативных требованиях, которыми они оперируют, необходима", - отметил бизнес-омбудсмен.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.