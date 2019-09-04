Индийская компания заинтересована в разработке полезных ископаемых на Колыме

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Магаданской области подписали соглашение с индийской компанией Sun о сотрудничестве при разведке и добыче в регионе полезных ископаемых. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Носов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы подписываем сейчас соглашение с индийской компанией Sun о вопросах сотрудничества при разработке, разведке, добыче полезных ископаемых. Их интересует уголь - в одном месте сосредоточены и коксующиеся, и энергетические угли. Мы приглашаем инвестировать. На основе соглашения мы можем говорить, что они заинтересованы [в реализации проектов]", - сказал Носов.

Как сообщается на сайте правительства Магаданской области, соглашение предполагает создание совместной рабочей группы для оценки потенциальных проектов по развитию добычи полезных ископаемых: золота, серебра, меди, угля

Ранее на презентационной площадке Минвостокразвития РФ ВЭФ Носов призвал инвесторов вкладывать в добычу меди и угля в регионе. По его словам, запасы угля в Магаданской области составляют порядка 43,5 млрд т. Также глава региона отметил значительные перспективы области по добыче меди, в том числе на Приохотской и Омолонской перспективных площадях. Приколымская зона имеет прогнозные ресурсы в 12 млн т.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.