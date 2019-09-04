"Росгосстрах" увеличил ожидания по прибыли на 2019 год до 6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Росгосстрах" по итогам 2019 года получит около 6 млрд рублей чистой прибыли, что значительно больше плана. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2019 сообщил глава банка "Открытие" (материнский банк "Росгосстраха") Михаил Задорнов.

"В прошлом году "Росгосстрах" заработал 6 с небольшим млрд рублей чистой прибыли. По итогам первых семи месяцев, пока российские стандарты отчетности мы видим, что "Росгосстрах" в этом году не меньше заработал. Хотя план [на 2019 год] меньше, но, наверное, также около 6 миллиардов рублей будет чистой прибыли", - сказал он.

В феврале в руководстве компании говорили, что прибыль "Росгосстраха" ожидается на уровне 3,5 млрд рублей. Прибыль "Росгосстраха" по РСБУ за первое полугодие 2019 года выросла на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,837 млрд руб. В планах "Росгосстраха" достичь прибыли 14,1 млрд рублей к 2021 году.

Задорнов подтвердил, что в 2020 году "Росгосстрах" выплатит дивиденды, но не уточнил их размер. По его словам, стратегия компании до 2021 года не меняется с приходом новой команды топ-менеджмента. В их задачу входит реализация стратегии: в частности, ориентир по чистой прибыли на 2020 год сохраняется на уровне 10 млрд рублей.

"У новой команды абсолютно те задачи, которые были поставлены в стратегию "Росгосстраха". То есть, существенный рост сборов. Уже в 2020 году мы предполагали, и сохраняем эти ориентиры, около 10 млрд рублей чистой прибыли. То есть [ключевые задачи нового менеджмента] - рост бизнеса и его прибыльность", - сказал Задорнов. Он уточнил, что сборы "Росгосстраха" за семь месяцев 2019 года на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В конце июля 2019 года в "Росгосстрахе" сменился генеральный директор - вместо Николауса Фрая компанию возглавил бывший глава "ВТБ Страхования" Геннадий Гальперин. Бывшие топ-менеджеры "ВТБ страхования" вошли в правление компании.

"Ник Фрай и предыдущее правление "Росгосстраха" сделали очень большую работу по выводу компании из кризиса, по нормализации портфеля ОСАГО и запустили уже существенный рост сборов. Ник во многом и привлекался в компанию и чувствовал себя как антикризисный менеджер. Сейчас задача - выстраивание процессов и рост объемов бизнеса. Просто это требует достаточно серьезной отдачи сил и концентрации. Кто-то из команды честно сказал, что не готов работать в новой роли уже серьезного наращивания бизнеса. Это решение просто лидеров из "Росгосстраха", - прокомментировал Задорнов смену команды.