Глава банка "Открытие": группа заработает в 2019 году 40–45 млрд рублей чистой прибыли

— Раз вы заговорили о финансовых показателях, какие есть прогнозы по прибыли? По банку и по всей группе до конца года.

— Мы не считаем. Намечаем отдельные направления, но бизнес наш растет достаточно быстро. Кредитный портфель "Открытия" увеличился на 25% за первое полугодие 2019 года. За год, очевидно, рост будет более 50% кредитного портфеля. Поэтому если мы о чем-то договариваемся с субъектом, то это означает, что наш бизнес должен кратно увеличиваться за последующие полтора года.

— Да, мы подписываем соглашения практически со всеми администрациями регионов Дальнего Востока. И это не просто подписание соглашений, это одновременно наметки, где и по каким направлениям мы взаимодействуем с краевыми, областными администрациями, чем мы можем быть полезны, какие банковские продукты мы можем предложить. То есть это одновременно план совместных действий по регионам.

— Михаил Михайлович, мы с вами встречаемся на Восточном экономическом форуме, здесь традиционно подписывается много соглашений. А будете ли вы что-то здесь подписывать?

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал в интервью ТАСС о предстоящих переменах в финансовой группе и ожидаемой прибыли организации по итогам года. Также банкир поделился своими прогнозами по предстоящему решению ЦБ о ключевой ставке и планами "Открытия" по снижению кредитных ставок.

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— У нас по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) прибыль группы за полгода составила 33,5 млрд рублей, из которых 23 млрд рублей заработал банк, а 10 млрд рублей — не банковские "дочки" группы. Поэтому я осторожно скажу, что прибыль группы "Открытие" по итогам года будет между 40 и 45 млрд рублей. Более точные прогнозы строить сложно. Но соотношение, видимо, сохранится — 2/3 придется на банк, треть — на другие "дочки". Точных цифр у нас пока нет, просто потому что во многом это еще доходы дочерних компаний — НПФ, "Росгосстраха". А фондовый рынок подвержен колебаниям, которые мы, например, наблюдали в августе. Поэтому никто вам точно не скажет, сколько будут стоить и ОФЗ, и отдельные ценные бумаги в декабре 2019 года. Ну, 40−45 млрд рублей группа в этом году заработает, и это существенно выше тех целей, которые перед нами ставил набсовет.

— А вот по поводу "Росгосстраха" вы говорили, что с 2020 года ожидаете от компании дивиденды. О каких суммах может идти речь?

— В 2018 году "Росгосстрах" заработал чуть больше 6 млрд рублей чистой прибыли. По итогам первых семи месяцев пока по российским стандартам отчетности мы видим, что в этом году "Росгосстрах" заработает не меньше. Так что, наверное, в 2019 году также можно рассчитывать на чистую прибыль около 6 млрд рублей. Вот из этого и будем исходить. Какая часть из этого в виде дивидендов в 2020 году будет перечислена, я вам сейчас не скажу. Но мы ориентируемся примерно на такие показатели прибыли компании.

— В компании сменился топ-менеджмент. Какие сейчас перед ним стоят главные задачи?

— Вы знаете, Ник Фрай (бывший генеральный директор) и предыдущее правление "Росгосстраха" сделали очень большую работу по выводу компании из кризиса, по нормализации портфеля ОСАГО и способствовали существенному росту сборов. Сборы "Росгосстраха" по итогам семи месяцев выросли в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А в этом году страховой рынок так серьезно не растет, а страхование жизни и вовсе падает. Поэтому в этом плане "Росгосстрах" продолжает отвоевывать долю рынка, как мы и хотим. Перед новой командой стоят задачи, которые были прописаны в стратегии "Росгосстраха". Это существенный рост сборов. Уже в 2020 году мы ожидаем — и сохраняем эти ориентиры — около 10 млрд рублей чистой прибыли. То есть [ключевые задачи нового менеджмента] — рост бизнеса и его прибыльность. Но одновременно есть целый ряд технологических проектов, которые должны предоставить клиентам "Росгосстраха" новые продукты. Это еще одна из целей менеджмента — технологическое изменение компании.

— То есть стратегию вы менять не будете?

— Абсолютно. Стратегия не меняется. Она та, которая была утверждена. Мы просто подстраиваемся под рынок. Будут изменения на рынке автострахования или страхования жизни, будем под них подстраиваться. Рынок меняется, но общие цели остаются.

— А есть какая-то цель, допустим, по ОСАГО? Какой вы хотите объем на рынке занять?

— Мы не хотим быть доминирующей компанией на рынке ОСАГО, но есть внутренняя цель — занять примерно 15% рынка. В последние месяцы на "Росгосстрах" приходится 13% рынка, и по числу полисов мы все-таки вернулись в топ-3 компаний. ОСАГО прибыльно для "Росгосстраха", поэтому в этой сфере мы достаточно уверенно себя чувствуем.

— Когда вы хотите получить 15% на рынке?

— Это стратегическая цель к концу 2020 года. Но мы будем ее еще уточнять, когда будем готовить план на этот период.

— А с чем связан уход прошлого руководства?

— Это просто решение лидеров из "Росгосстраха". Ник Фрай во многом привлекался в компанию именно как антикризисный менеджер. А теперь перед руководством стоит новая задача — выстраивать процессы и наращивать объемы бизнеса. И это требует достаточно серьезной отдачи и концентрации — кто-то из команды честно сказал, что не готов работать в новой роли.

— А будет ли какой-нибудь амбассадор у "Росгосстраха" или НПФ "Открытие"?

— "Росгосстрах" работает сейчас с брендом, и мы не собираемся его менять. Компания в 2021 году будет отмечать свое 100-летие — это достаточно серьезный возраст. Я не буду забегать вперед, но мы уже работаем над новой маркетинговой стратегией "Росгосстраха". Думаю, до конца года компания что-то расскажет по этому поводу.

— И амбассадор будет?

— Может быть, будет, может быть, нет. Это покажет сама маркетинговая стратегия.

— Хотела спросить еще про акции ВТБ, какова их судьба?

— Каких-то новостей нет дополнительных.

— Никто не изъявил желание выкупить?

— Я могу лишь повторить еще раз — новостей нет. Акции с начала года хорошо себя ведут, приносят нам прибыль от переоценки стоимости пакета, и пакет растет в цене. Я не думаю, что у нас будут какие-то рыночные предложения. Просто для нас вопрос именно стратегии работы с этим пакетом. Это не приоритет 2019 года.

— Вы также говорили по поводу возможных промежуточных дивидендов ВТБ…

— Сейчас посмотрим результаты девяти месяцев. Будет осенью заседание набсовета — в зависимости от показателей по итогам девяти месяцев, темпов роста портфелей, потребностей в капитале, регулятивности и будем обсуждать эту тему.

— Вы будете поднимать этот вопрос на набсовете?

— Разумеется.

— Сейчас на площадке ВЭФ обсуждалось снятие наличных в кассах магазинов и заинтересованность многих банков в этом. А работает ли "Открытие" над таким проектом?

— Это полезная технология. Но я не могу сказать, что это для нас сейчас приоритет. Хотя бы потому, что Открытие", прежде всего, банк для городских жителей. Мы все-таки работаем в городах с населением от 50 тыс. человек. Так что технология полезная, но не для всех банков.

— А вот вы сегодня уже озвучивали на одной из сессий ВЭФ свой прогноз по ставкам на депозиты. Говорили, что они, возможно, будут снижаться…

— Они неизбежно будут снижаться вместе со снижением стоимости денег. Если будет дальше снижаться стоимость денег, будет снижаться ставка по вкладам.

— На этой неделе будет заседание совета директоров Банка России. Какие ваши прогнозы по ключевой ставке?