"Росгосстрах" обновит маркетинговую стратегию

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Росгосстрах" разрабатывает новую маркетинговую стратегию и до конца года может представить ее рынку. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава банка "Открытие" (акционер "Росгосстраха") Михаил Задорнов.

"Сейчас новая маркетинговая стратегия разрабатывается. Я думаю, что до конца года "Росгосстрах" что-то рынку по этому поводу скажет. Я забегать вперед не буду, но мы работаем над новой маркетинговой стратегией "Росгосстраха", - сказал он.

Задорнов не исключил, что у бренда "Росгосстраха" будет свой амбассадор. "Может быть будет, может быть - нет. Это покажет сама маркетинговая стратегия", - отметил глава "Открытия".

Он добавил, что бренд "Росгосстраха" меняться не будет. "Росгосстрах работает сейчас с брендом. Мы не собираемся его менять. Росгосстрах будет отмечать в 2021 году столетие компании. Это достаточно серьезный для России возраст, для новой России", - сказал он.

Летом 2019 года сам банк "Открытие" обновил маркетинговую стратегию, представив слоган "государственный банк нашего времени". Этот слоган раскритиковал акционер "Открытия" - ЦБ РФ, отметив, что такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере. После этого "Открытие" изменил слоган на "надежный банк нашего времени". Лицом бренда "Открытие" в рамках новой стратегии стал рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко).

"Росгосстрах" в 2017 году попал в периметр санации банка "Открытие" Центробанком. Убыток "Росгосстраха" в 2017 году стал рекордным для страхового рынка - 58,2 млрд рублей. В компании сменился менеджмент, в рамках санации "Открытия" ЦБ предоставил "Росгосстраху" финансовую помощь в размере 106 млрд рублей. По итогам 2018 года "Росгосстрах" вышел на прибыль в размере 6,1 млрд рублей.