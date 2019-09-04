Глава "Открытия" ожидает снижения ключевой ставки до 7% на ближайшем заседании ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов ожидает снижения ключевой ставки до 7% с 7,25% годовых на ближайшем заседании совета директоров Банка России. Об этом Задорнов заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Вряд ли ЦБ будет столь резок в своих движениях, что он на полпроцента снизит [ставку]. Но на четверть процентного пункта, с моей точки зрения, снижение произойти должно", - сказал Задорнов.

По его мнению, это может быть не последнее снижение ключевой ставки в этом году. "ЦБ сделает еще шаг до конца года по дальнейшему снижению ставки. И темпы инфляции, и инфляционные ожидания населения этому, с моей точки зрения, способствуют. Единственное, чем, наверное, ограничивается ЦБ - это внешние риски, которые остаются. И только коллеги из совета директоров ЦБ решат, что здесь перевешивает: объективные внутренние тенденции или внешние риски", - отметил глава банка.

"Но то, что в пятницу будет ставка снижена, я не сомневаюсь", - заключил он.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 6 сентября.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.