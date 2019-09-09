"Изучайте рынок самостоятельно". Финансист Джим Роджерс — о том, как начать инвестировать

В конце августа СМИ рассказали о притоке частных инвесторов на российский фондовый рынок. По их данным, только за первые семь месяцев 2019 года количество новых брокерских счетов (нужны, чтобы покупать и продавать ценные бумаги на бирже) оказалось больше, чем за весь прошлый год, — почти один миллион. Участники банковского рынка тоже отмечают, что интерес россиян все больше смещается от классических инструментов вроде вкладов к инвестициям в ценные бумаги.
Но часто новички теряют часть денег из-за неопытности или незнания. Мы попросили известного американского инвестора Джима Роджерса подсказать, чему стоит научиться, прежде чем начинать заниматься инвестициями.
Учился в Йельском и Оксфордском университетах. Начал карьеру в 70-х вместе с Джорджем Соросом — они основали компанию Quantum Fund, которая за десять лет на рынке выросла на 4200%. И благодаря успеху созданной ими компании Роджерс уже в 37 лет "вышел на пенсию" и осуществил заветную мечту — путешествовать по миру. Но не оставил фондовый рынок.
Не слушайте советов окружающих — разбирайтесь в ситуации самостоятельно
Когда речь заходит об инвестициях, большинство людей хотят быстро и легко получить простые советы — куда, как и сколько вкладывать денег. Но зарабатывать на инвестициях трудно — здесь нет простых ответов, и недостаточно просто прочитать одну-две книги или послушать экспертов "из телевизора". Многие этого не понимают и потому теряют деньги.
Все ошибаются. Поэтому я давно для себя решил: опираться только на свое мнение и не слушать, что говорят другие. Ведь часто они даже не разбираются в том, о чем говорят.
А вкладываться на самом деле стоит только в то, в чем вы хорошо разбираетесь. Не слушайте меня, знатоков из интернета или кого бы то ни было еще. У всех есть какие-то интересы, знания о которых можно углубить. И в конечном итоге это поможет найти хорошие возможности для инвестирования. Например, любовь к готовке позволит больше узнать о ресторанном бизнесе или производстве и продаже продуктов питания. Изучайте больше о том, что вы любите. Это ключ к успеху. Это путь, который я выбрал для себя.
Учите историю — она подскажет, как меняются рынки
В Йеле я изучал историю, потому что люблю эту дисциплину. История учит тому, что мир постоянно меняется — и знание, в котором вы сегодня уверены, через 15 лет может потерять актуальность. Но и наоборот тоже верно — утверждения, ложные сегодня, завтра могут стать правдой. Для инвестора очень важно понимать это и научиться распознавать такие перемены.
История также наглядно демонстрирует — событие, которое произошло один раз, так или иначе повторится. Например, в экономике регулярно появляются финансовые пузыри. И знания о кризисах, потрясших рынки в прошлом, помогут заранее распознавать их признаки в будущем.
Еще я изучал философию. Она очень полезна — учит самостоятельно думать и критически оценивать информацию.
Но не забывайте и о фундаментальных экономических знаниях
Если вы хотите инвестировать деньги, то, безусловно, нужно знать базовые вещи — что такое акции, облигации, какие сейчас процентные ставки, а также как и почему они меняются.
Хотя я и говорю о важности изучения истории и той области, в которой вы хотите зарабатывать, никто не может стать инвестором без самых основных знаний об экономике и рынке.
Ищите возможности там, где остальные боятся
Например, долгое время у меня было довольно негативное отношение к России как к стране, в которой не умели зарабатывать деньги. Но все изменилось, и теперь я вижу у российского бизнеса другой подход. Теперь его представители думают: "Нам нужно строить страну для всех, а не только для нескольких человек, а потому мы должны быть более открытыми новым идеям и капиталам. В том числе зарубежным". Поэтому я решил, что Россия — подходящая страна для инвестиций.
Меня не пугают санкции — я давно определил для себя, что они оказывают временный эффект и, как правило, на конкретных людей. Со временем рынок приспосабливается к ним и учится обходить.
Кроме того, поначалу санкции пугают инвесторов, и они начинают опасаться вкладывать в подсанкционную экономику. Для меня подобные потрясения — сигнал обратить на нее внимание. Ведь тогда я, возможно, смогу найти дешевые активы, которые принесут мне доход в будущем. Когда инвесторы "боятся страны", это не означает, что обязательно стоит вкладывать в нее деньги, но это может означать возможность, которую стоит поискать.
Больше общайтесь с людьми
Я много путешествовал и заметил серьезную проблему — люди часто совсем мало знают о мире и даже боятся его. Рассказывая о местах, где я побывал или куда только собирался поехать, мне часто доводилось слышать, мол, какие это опасные страны и какие страшные люди там живут. Политики, к сожалению, только усугубляют ситуацию, сильнее разобщая общество своими действиями.
Я бы хотел, чтобы люди больше путешествовали, общались и видели, что нет причин так сильно опасаться друг друга.
Беседовала Арина Раксина