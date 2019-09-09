"Изучайте рынок самостоятельно". Финансист Джим Роджерс — о том, как начать инвестировать

Когда речь заходит об инвестициях, большинство людей хотят быстро и легко получить простые советы — куда, как и сколько вкладывать денег. Но зарабатывать на инвестициях трудно — здесь нет простых ответов, и недостаточно просто прочитать одну-две книги или послушать экспертов "из телевизора". Многие этого не понимают и потому теряют деньги.

Все ошибаются. Поэтому я давно для себя решил: опираться только на свое мнение и не слушать, что говорят другие. Ведь часто они даже не разбираются в том, о чем говорят.

А вкладываться на самом деле стоит только в то, в чем вы хорошо разбираетесь. Не слушайте меня, знатоков из интернета или кого бы то ни было еще. У всех есть какие-то интересы, знания о которых можно углубить. И в конечном итоге это поможет найти хорошие возможности для инвестирования. Например, любовь к готовке позволит больше узнать о ресторанном бизнесе или производстве и продаже продуктов питания. Изучайте больше о том, что вы любите. Это ключ к успеху. Это путь, который я выбрал для себя.