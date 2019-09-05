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Evison Holdings отзывает иск к банку "Восточный"

Судья удалился в совещательную комнату

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания Evison Holdings заявила в четверг в Арбитражном суде Амурской области об отказе от иска о признании недействительными всех решений директоров банка "Восточный" от 4 июля, в том числе об избрании исполняющим обязанности председателя правления банка Вячеслава Арутюняна, сообщает корреспондент ТАСС.

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"Просим принять отказ от иска в связи с тем, что банк на текущий момент признает факт выбытия лиц, отозвавших свое согласие на участие в совете директоров, из данного органа управления", - сказал представитель компании.

Судья удалился в совещательную комнату.

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