Мантуров планирует провести встречу с совладельцем S7 Group Филевым по вопросу SSJ-75

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров планирует провести встречу с председателем совета директоров и совладельцем S7 Group Владиславом Филевым по вопросу разработки 75-местной версии самолета SSJ-100. Об этом Мантуров сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Планирую провести встречу в ближайшие несколько недель", - сообщил он.

Ранее в интервью газете "Ведомости" председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса. В Минпромторге опровергли эту информацию, сообщив, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается ведомством как перспектива развития программы, пилотный проект частно-государственного партнерства в области авиастроения.

По словам Мантурова, основная задача, которая стоит перед обновленной версией самолета, - это импортозамещение компонентов. При этом разработка укороченной версии самолета не начнется, пока не будет заключен твердый контракт. По словам Мантурова, других потенциальных заказчиков, кроме S7, на самолет на данный момент нет.

"К сожалению, нет пока, - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальных заказчиках SSJ-75. - Сегодня те заказчики, которые у нас есть, и текущие, и потенциальные, им нужна версия 95-100-местная. Если мы получим подтверждение, твердый заказ даже на 75-100 машин, будет иметь смысл вернуться в модификацию 75 мест, сделать это будет крайне просто".

Впервые о создании укороченной версии самолета стало известно в начале 2018 года. Тогда заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщал, что новая версия самолета будет создана к 2024 году.