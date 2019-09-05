Лучшие российские IT-стартапы получат поддержку от Сбербанка и 500 Startups

Сбербанк и венчурная компания 500 Startups запустили вторую волну акселератора - программы для российского сегмента технологических предпринимателей. Акселератор отберет 25 наиболее перспективных IT-компаний России, интересных для развития экосистемы Сбербанка. Для проектов с лучшими промежуточными результатами будет открыта возможность получить банковские инвестиции - 6 млн рублей займа, конвертируемого в 5% уставного капитала стартапа. Семь компаний-победителей получат дополнительные средства на развитие бизнеса и персональную траекторию поддержки после акселерации на выбор: развитие проекта на российском рынке с помощью выхода на потенциальных клиентов и доступа к российским корпорациям или же изучение потенциала европейского рынка через стартап-хаб Европы - Люксембург. Кроме того, команды смогут интегрироваться в экосистему Сбербанка, получить новых клиентов и обменяться опытом с ее компаниями, в числе которых: "Рамблер", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги", Dialog, Docdoc, "Эвотор", Plazius и другие. Сбор заявок на участие открыт по 6 октября включительно.

Сбербанк, являясь социально ответственной организацией, поддерживает этот масштабный проект, направленный на развитие предпринимательской инициативы в стране, на выявление талантливых, технологически продвинутых команд, способных вывести на рынок новые и прорывные бизнес-модели, продукты и сервисы, используя самые современные достижения научно-технического прогресса Лев Хасис первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

В рамках работы акселератора зарубежные и российские эксперты будут девять недель помогать стартапам развивать продукт и оттачивать позиционирование в формате лекций, воркшопов и индивидуальных встреч с менторами. Обучение в акселераторе завершится Демо-днем, во время которого стартапы выступят перед инвесторами и представителями инновационных корпораций. Кроме того, со стартом программы участники станут совершенствовать свои продукты с представителями экосистемы Сбербанка, чтобы после совместно запустить пилотные проекты и начать сотрудничество. Прием заявок открыт для компаний в разных областях: в e-commerce (маркетплейсы, элементы экосистемы интернет-торговли, автоматизация и оптимизация интернет-бизнеса), e-health (медицинские информационные системы, телемедицина), e-marketing и e-advertising (предиктивная аналитика, машинное обучение в маркетинге, персонализация контента), а также в телекоммуникациях, логистике, облачных и лайфстайл-сервисах, кибербезопасности, Big Data, финансовых и прочих технологиях. Участвовать в акселераторе могут стартапы, зарегистрированные на территории РФ в форме ООО. Кроме того, стартап должен находиться на посевной стадии - иметь первые продажи и работающую версию продукта.

Мы приятно удивлены высоким уровнем российских стартапов, особенно их IT-экспертизой, и надеемся, что наш опыт поможет им выйти на новый уровень развития. Мы видим, что Сбербанк выстроил свою работу с инновациями и стартапами таким образом, чтобы не только развивать собственную экосистему, но также благоприятно воздействовать на предпринимательскую и венчурную среды всей страны Беджи Янг управляющий партнер 500 Startups

С момента своего создания в Кремниевой долине 500 Startups инвестировали в более чем 2200 компаний через 4 глобальных и 15 тематических фондов, предназначенных для конкретных географических рынков и областей. В число выпускников 500 Startups входят такие крупные игроки, как вышедшая на IPO компания - разработчик веб-службы телефонии Twilio, компания - создатель 3D-принтеров MakerBot, крупнейший азиатский сервис заказа такси Grab, облачный провайдер TalkDesk и другие.

Мы верим в то, что поддержка Сбербанка, а также экспертиза из Кремниевой долины помогут стартапам не только закрепиться на российском рынке, но и выйти на глобальный уровень Наталья Магидей руководитель совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups