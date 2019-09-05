Лучшие российские IT-стартапы получат поддержку от Сбербанка и 500 Startups

Сбербанк и венчурная компания 500 Startups запустили вторую волну акселератора - программы для российского сегмента технологических предпринимателей. Акселератор отберет 25 наиболее перспективных IT-компаний России, интересных для развития экосистемы Сбербанка. Для проектов с лучшими промежуточными результатами будет открыта возможность получить банковские инвестиции - 6 млн рублей займа, конвертируемого в 5% уставного капитала стартапа.
Семь компаний-победителей получат дополнительные средства на развитие бизнеса и персональную траекторию поддержки после акселерации на выбор: развитие проекта на российском рынке с помощью выхода на потенциальных клиентов и доступа к российским корпорациям или же изучение потенциала европейского рынка через стартап-хаб Европы - Люксембург. Кроме того, команды смогут интегрироваться в экосистему Сбербанка, получить новых клиентов и обменяться опытом с ее компаниями, в числе которых: "Рамблер", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги", Dialog, Docdoc, "Эвотор", Plazius и другие. Сбор заявок на участие открыт по 6 октября включительно.
В рамках работы акселератора зарубежные и российские эксперты будут девять недель помогать стартапам развивать продукт и оттачивать позиционирование в формате лекций, воркшопов и индивидуальных встреч с менторами. Обучение в акселераторе завершится Демо-днем, во время которого стартапы выступят перед инвесторами и представителями инновационных корпораций. Кроме того, со стартом программы участники станут совершенствовать свои продукты с представителями экосистемы Сбербанка, чтобы после совместно запустить пилотные проекты и начать сотрудничество.
Прием заявок открыт для компаний в разных областях: в e-commerce (маркетплейсы, элементы экосистемы интернет-торговли, автоматизация и оптимизация интернет-бизнеса), e-health (медицинские информационные системы, телемедицина), e-marketing и e-advertising (предиктивная аналитика, машинное обучение в маркетинге, персонализация контента), а также в телекоммуникациях, логистике, облачных и лайфстайл-сервисах, кибербезопасности, Big Data, финансовых и прочих технологиях. Участвовать в акселераторе могут стартапы, зарегистрированные на территории РФ в форме ООО. Кроме того, стартап должен находиться на посевной стадии - иметь первые продажи и работающую версию продукта.
С момента своего создания в Кремниевой долине 500 Startups инвестировали в более чем 2200 компаний через 4 глобальных и 15 тематических фондов, предназначенных для конкретных географических рынков и областей. В число выпускников 500 Startups входят такие крупные игроки, как вышедшая на IPO компания - разработчик веб-службы телефонии Twilio, компания - создатель 3D-принтеров MakerBot, крупнейший азиатский сервис заказа такси Grab, облачный провайдер TalkDesk и другие.
Программа акселератора Сбербанка и 500 Startups повторяет популярную программу 500 Startups, которая проводится в Сан-Франциско. Первая волна акселератора прошла в России в 2018 году, участие в нем приняли 30 проектов. Тогда участники программы запустили 138 пилотных проектов - в том числе 19 проектов со Сбербанком - и заключили 164 b2b-контракта с клиентами.
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