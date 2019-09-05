Эксперты: объем производства легального крепкого алкоголя в РФ сократился на 24% за 10 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объем производства легальных ликероводочных изделий и другого крепкого алкоголя сократился в РФ за последние 10 лет на 24%, до 101,3 млн дал. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) Московской школы управления Сколково и Центра социального проектирования "Платформа".

За период с 2008 по 2018 годы в исследовании отмечаются такие тенденции легального рынка алкоголя, как сокращение объема производства крепкой алкогольной продукции на 24% (101,3 млн дал), слабой алкогольной продукции (кроме пива и вина) - на 84% (6,8 млн дал), пива - на 32% (774,7 млн дал). При этом производство вина за этот период увеличилось на 13%, до 120,5 млн дал. Эксперты поясняют, что за это время происходил рост розничных цен на водку в три раза, на отечественное пиво - в 2,6 раза и на игристое вино отечественного производства - в два раза.

Согласно исследованию, принятые государственные регуляторные меры сделали легальный рынок алкогольной продукции более уязвимым. Кроме этого, каждый из сегментов развивается самостоятельно, подчиняется собственной логике и поэтому нуждается в отдельном подходе к контролю и регулированию.

Нелегальный оборот

Эксперты условно разделяют теневой рынок алкогольной продукции на легальный (домашнее производство настоек, сидра, пива и медовухи для собственного употребления, а также легальная продукция, которая не предназначена для употребления - аптечные настойки, бытовая химия) и нелегальный (кустарное и домашнее производство для продажи, подделки, контрактная продукция, фальсификат и полулегальное производство (произведено на легальных заводах, но не учтено), импорт, контрабанда). При этом аналитики, принимавшие участие в исследовании, по-разному оценивают объем теневого рынка крепкой алкогольной продукции - от 25% до 59% от всего объема потребляемого крепкого алкоголя. Что касается пива, эксперты Высшей школы экономики в данной категории фактически отмечают почти полное отсутствие проблемы контрафакта, оценивая его объем не более чем в 10% от розничных продаж.

Наибольшую часть нерегистрируемого оборота алкоголя составляет продукция, в цене которой существенную долю составляет акциз, а также та, изготовление которой требует наименьших затрат как с точки зрения времени и сложности технологии приготовления, так и с точки зрения доступности сырья и количества необходимых для приготовления ингредиентов. "В целом на теневом рынке доминируют крепкие алкогольные напитки, что обусловлено более высокой рентабельностью производства", - говорится в исследовании.

К факторам, которые влияют на динамику теневого рынка, аналитики относят высокую маржинальность производства такой продукции, экономическую недоступность легального алкоголя (снижение покупательской способности и увеличение доли акциза в цене готовой продукции), сохранение спроса на покупку алкоголя в ночное время при ужесточении контроля над продажами, ненадлежащий контроль за оборотом сырья для производства.

Также большой блок исследования эксперты посвятили тенденциям потребления алкоголя среди жителей РФ. По данным регулярных массовых опросов, было зафиксировано снижение потребления и изменение его структуры. В частности, доля потребляющих крепкие напитки снижается, в том числе этот тренд задает молодое поколение. Эксперты это связывают с популяризацией здорового образа жизни и с разнообразием досуга.