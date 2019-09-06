"Энел Россия" может зимой представить обновленную стратегию после продажи Рефтинской ГРЭС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Обновленный стратегический план генерирующей компании "Энел Россия" может быть представлен предстоящей зимой, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава "Энел Россия" Карло Палашано.

В документе будут отражены основные направления деятельности компании после продажи Рефтинской ГРЭС, обеспечивающей более 40% выработки "Энел Россия".

"Компания планирует представить обновленный стратегический план с основными направлениями деятельности этой зимой. Мы также поделимся своими дальнейшими планами относительно дальнейшего развития компании в России, включая ход реализации наших проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - как существующих, так и выигранных в этом году, а также этапы модернизации тепловой генерации", - сказал Палашано.

Кроме того, в обновленном стратегическом плане будет раскрыта информация о планируемых дивидендных выплатах компании на предстоящие годы.

"Энел Россия" 20 июня сообщала о подписании договора о продаже "Кузбассэнерго" (дочерней компании СГК) Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд рублей без учета НДС. Закрыть сделку планируется до конца этого года. В результате продажи Рефтинской ГРЭС в 2020 году компания ожидает снижение EBITDA на 5,3 млрд рублей, но оно будет компенсировано снижением капитальных затрат на 2,5 млрд рублей. Таким образом, фактическое снижение EBITDA в 2020 году в результате продажи Рефтинской ГРЭС составит 2,8 млрд рублей.

"Влияние продажи Рефтинской ГРЭС на выручку и прибыль будет отражено в нашем обновленном стратегическом плане. Мы рассчитываем компенсировать снижение с помощью имеющихся проектов в сфере ветрогенерации и модернизации. И, что немаловажно, достигаемый финансовый результат будет следующего характера: прежде всего, он будет регулируемым, с ограниченной подверженностью рыночному риску. Также мы считаем, что показатель EBITDA, полученный за счет выработки электроэнергии посредством газовых блоков и объектов ВИЭ, должен иметь более высокую оценку с точки зрения рыночных мультипликаторов, по сравнению с углем", - отметил глава "Энел Россия".