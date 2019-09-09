ВТБ опроверг информацию о переговорах с китайскими компаниями по продаже акций En+

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ВТБ назвал не соответствующей действительности информацию о переговорах с китайскими компаниями по выкупу у банка акций En+ Group. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.

"Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке", - отметили в пресс-службе ВТБ.

В июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк в настоящее время не обсуждает продажу своей доли в En+ Group.

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Бенефициаром холдинга является бизнесмен Олег Дерипаска, который включен в "кремлевский список", опубликованный Минфином США в конце января 2018 года.