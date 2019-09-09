Бизнес-омбудсмен Москвы не получала официальных обращений об ущербе из-за акций протеста

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Аппарат бизнес-омбудсмена Москвы не получал официальных обращений от предпринимателей столицы на ущерб в результате несанкционированных акций протеста, прошедших текущим летом. Об этом сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Ранее Московская торгово-промышленная палата сообщала, что столичные предприниматели понесли значительные убытки из-за несакционированных акций в период подготовки к выборам в Мосгордуму. По данным некоторых СМИ, предприниматели были вынуждены компенсировать убытки из личных средств, речь шла о выбитых дверях и витринах.

"Официальных обращений - причинен ли ущерб, кто его нанес - в письменном виде не поступило ни одного", - сказала Минеева.

Бизнес-омбудсмен Москвы добавила, что рекомендует предпринимателям, которые могли понести ущерб, обращаться в суды, так как "в компетенции уполномоченного разбирать конфликты "бизнес - государство", а не "бизнес - политические движения".

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы, всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. 31 августа в Москве прошла еще одна несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, по данным столичного ГУ МВД, в ней приняли участие около 750 человек.