Минпромторг заявил,что штрафы за нарушение техрегламентов не приведут к росту цен ретейла

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Введение оборотных штрафов за нарушение технических регламентов не приведет к росту цен у ретейлеров, штрафы затронут только недобросовестных производителей. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ранее торговые сети и производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за нарушение техрегламентов.

"Тезис о том, что проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований технический регламентов", разработанный Минпромторгом, приведет к росту цен на продовольственные товары, не соответствуют действительности", - сказал он.

По словам Евтухова, идея министерства состоит в том, чтобы снизить долю небезопасных товаров на российском рынке. Технические регламенты принимаются в целях защиты жизни или здоровья граждан, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

"Фактически, техрегламенты устанавливают именно минимальные требования, которые необходимы для обеспечения базовой безопасности продукции. Следовательно производители, нарушающие их, сознательно выпускают продукцию, которая может нанести вред окружающей среде и здоровью граждан. Штрафы распространяются исключительно на недобросовестных производителей", - пояснил замминистра.

Согласно предлагаемым изменениям в КоАП, размер административного штрафа при первичном нарушении (при условии того, что такое нарушение повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан) для юридических лиц повышен с 600 тыс. руб. до 1 млн руб., отметил замминистра. При повторном же нарушении на производителя налагается оборотный штраф через судебное решение.

"Что касается введения оборотного штрафа для ретейлеров, то, во-первых, оно обусловлено результатами контрольно-надзорной деятельности органов и представленными ими статистическими данными о нарушениях и данными судебной статистики о нарушениях, а во-вторых, оно не отменяет презумпции невиновности в том случае, если продавец был введен производителем в заблуждение (например, путем предоставления поддельных документов)", - подчеркнул Евтухов.

Опасения торговых сетей

На прошлой неделе крупные ассоциации торговых сетей и производителей направили письмо на имя министра экономического развития России Максима Орешкина (копия есть в распоряжении ТАСС). Опасения вызвал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований технических регламентов. Согласно документу, который разработал Минпромторг, предусматривается введение штрафа в размере 3% от суммы выручки от реализации продукции за год.

Производители и ретейлеры отмечали, что наказание должно быть соизмеримым с нарушением, для этого необходим диапазон мер, начинающийся со значимо меньших величин штрафа. Большой же штраф, который может быть сопоставимым с величиной рентабельности по отдельным отраслям, заставит застраховывать риски, что приведет к увеличению стоимости продукции - то есть бремя отразится на покупателе, отмечали ассоциации и союзы письме.