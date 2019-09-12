Условия передачи бюро кредитных историй данных о долговой нагрузке пока обсуждаются

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Условия передачи кредиторам данных из бюро кредитных историй для расчета показателя долговой нагрузки граждан пока обсуждаются, сообщил ТАСС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Ранее газета "Известия" написала, что квалифицированные БКИ получат доступ к данным о доходах заемщиков без их согласия.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков позже сообщил журналистам, что специальные бюро кредитных историй (БКИ) будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, а те уже самостоятельно будут окончательно определять показатель нагрузки с учетом данных о доходах.

"Что касается стоимости расчетов ПДН, то в настоящее время рассматривается несколько вариантов условий передачи кредиторам данных из БКИ для расчета показателя долговой нагрузки. Пока все эти варианты находятся в процессе обсуждения всеми причастными", - сказал Волков.

Он отметил, что, в соответствии с законодательством, создаваемые квалифицированные бюро кредитных историй собирают расходную часть для расчетов предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков со всех БКИ (включая данные из собственной базы) и предоставляют ее банкам. "Последние в свою очередь самостоятельно собирают информацию по доходам заемщиков и рассчитывают ПДН, соответственно, на основании данных из БКИ (расходы) и собственной информации (доходы)", - пояснил он.

С 1 октября 2019 года ЦБ вводит новый инструмент ограничения рисков потребкредитования - показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН), в дополнение к уже имеющимся коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам для банков.